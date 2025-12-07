香港立法會選舉 投票率至晚間8時30分為29.06%

中央社／ 台北7日電
12月7日，香港特區第八屆立法會選舉進行投票。圖為選民在位於新界沙田火炭的保良局蕭漢森小學投票站查看候選人資料。中新社
12月7日，香港特區第八屆立法會選舉進行投票。圖為選民在位於新界沙田火炭的保良局蕭漢森小學投票站查看候選人資料。中新社

本屆香港立法會議員選舉今早7時30分起展開投票，將於深夜11時30分截止。綜合港媒報導，截至晚間8時30分，地區直選（民眾普選）的投票率為29.06%。而2021年上屆香港立法會議員選舉的地區直選投票率為30.2%。

根據各大港媒引用的香港特區政府新聞公報數據，截至晚間9時30分，地區直選（民眾普選）累計有120萬490人前往投票。

鑑於上屆香港立法會議員選舉投票率僅30.2%，為提高投票率，本屆香港立法會議員選舉的投票作業，較上次選舉提早1小時從早上7時30分開始，並延後1小時至深夜11時30分結束，長達16個小時。

今天的選舉是香港主權1997年移交中國以來的第8屆立法會議員選舉，將選出90名議員，其中地區直選選出20名、功能界別選出30名、選舉委員會選出40名。

在今天的選舉過程中，香港廉政公署先後公告，指控4名年齡介於33至41歲的男子，涉嫌於立法會換屆選舉期間在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯香港選舉法律，今天被該署逮捕；另有1名24歲的王姓男子也被控觸犯香港選舉法律，今天被該署通緝。

