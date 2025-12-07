日戰機遭共機雷達照射…陸升高回應駐日大使抗議 反指日「倒打一耙」

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎稍早向中方強烈抗議，中國最新回應也升高層級；中國駐日大使吳江浩今天向日方提出交涉和抗議，且反指日方「倒打一耙」發布不實訊息。

新華社報導，吳江浩今天是向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。他宣稱，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機「多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全」。

吳江浩聲稱，日方還「倒打一耙，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論」，有關作法「極其不負責任」。中方嚴肅要求日方「停止汙衊抹黑，嚴格約束一線行動」，防止類似事件再次發生。

除吳江浩外，中國國防部發言人張曉剛稍早也對此宣稱，遼寧號航空母艦編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練「符合國際法和國際實踐」，日方卻對中方行動「惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方劃設公布的演訓區」，事後還「反誣中方正常操作，純屬是作賊喊捉賊、倒打一耙」。中方對日方「尋釁滋事、誤導輿論」表示強烈不滿、堅決反對。

他又說，中方敦促日方「確實認清形勢，確實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠」。

日媒報導，日本防衛大臣小泉進次郎今天凌晨針對此事召開記者會指出，6日下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲15戰機於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行間歇性雷達照射，自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。據知，自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

小泉進次郎表示，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾」。日方已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。

日本軍事媒體解說，根據防衛省公布資料，這意味著自衛隊機遭到中國軍機雷達鎖定（lock-on）。台灣空軍退役F-16種子教官黃揚德表示，鎖定是嚴重挑釁且很危險的行為，因為並不知道對方會如何反應，且更無法預測遭鎖定機的下一步反制措施，容易擦槍走火。