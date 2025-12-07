婦援會聲明指中國央視扭曲脈絡 要求更正道歉

快訊

中央社／ 台北7日電

婦援會今天發布聲明，指中國央視報導扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具；要求立即更正與道歉，否則未來將全面拒絕接受中國央視採訪。

婦女救援基金會今天在臉書發表聲明，指出日前中國中央電視台以二戰結束80週年專題為名採訪，未料在5日播出的報導中刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽與損害婦援會會與阿嬤的聲譽。

婦援會表示，「阿嬤家和平與女性人權館」於2016年成立，是台灣首座以慰安婦人權運動為基礎、並連結女性人權與和平安全議題的常設場館。央視於採訪時承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，婦援會基於教育使命同意拍攝。

婦援會提出3點聲明。首先，中國央視以不當手段取得並挪用採訪內容，違反媒體倫理，造成重大誤導；婦援會要求立即更正與道歉，否則未來將全面拒絕接受中國央視採訪。

第二，婦援會主張和平及反對侵略，反對任何國家發動戰爭，包括中國以文攻武嚇對台灣進行的侵略行為，更支持為保衛台灣安全的國防與民防準備。

最後，婦援會將持續秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，深化性別與人權教育，不容歷史傷痛被利用為政治鬥爭的工具。

央視 慰安婦 人權

