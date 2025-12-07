聽新聞
0:00 / 0:00
香港立法會選舉開跑！至午後投票率15% 4人涉煽惑罷投被捕
香港立法會議員選舉今天登場。據港媒報導，截至下午1時30分，全港地方選區約有62萬7000餘人投票，投票率15.18%。而香港廉政公署通報，有4人今天被控涉嫌「煽惑他人不投票或投無效票」被捕。
1997年香港主權移交中國，每4年改選一次的第8屆香港立法會換屆選舉今天展開，自早上7時30分至晚上11時30分開放投票。綜合港媒報導，香港特首李家超今天上午前往投票，並呼籲香港選民投下「推動改革、守護災民」的一票。
根據報導，香港廉政公署今天發布新聞稿，指4名年齡介於33至41歲的男子，涉嫌於立法會換屆選舉期間在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯香港選舉第27A條，今天被該署拘捕。
新聞稿說，該署將依法及按既定程序作出跟進，並在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
該署又說，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，觸犯上述法條。截至目前，該署在本屆香港立法會選舉中，已累計以上述法條拘捕11人，並起訴其中3人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言