小S錄音爆「姊夫具俊曄探班」烏龍 賈永婕還原真相

民眾快戴口罩！三峽化學工廠驚傳火警...疑化學品燃燒溢散

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

香港立法會選舉開跑！至午後投票率15% 4人涉煽惑罷投被捕

中央社／ 台北7日電
香港特別行政區第八屆立法會選舉於12月7日7時30分開始投票。新華社
香港特別行政區第八屆立法會選舉於12月7日7時30分開始投票。新華社

香港立法會議員選舉今天登場。據港媒報導，截至下午1時30分，全港地方選區約有62萬7000餘人投票，投票率15.18%。而香港廉政公署通報，有4人今天被控涉嫌「煽惑他人不投票或投無效票」被捕。

1997年香港主權移交中國，每4年改選一次的第8屆香港立法會換屆選舉今天展開，自早上7時30分至晚上11時30分開放投票。綜合港媒報導，香港特首李家超今天上午前往投票，並呼籲香港選民投下「推動改革、守護災民」的一票。

根據報導，香港廉政公署今天發布新聞稿，指4名年齡介於33至41歲的男子，涉嫌於立法會換屆選舉期間在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯香港選舉第27A條，今天被該署拘捕。

新聞稿說，該署將依法及按既定程序作出跟進，並在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

該署又說，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，觸犯上述法條。截至目前，該署在本屆香港立法會選舉中，已累計以上述法條拘捕11人，並起訴其中3人。

