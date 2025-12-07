實踐「愛國者治港」 香港立法會選舉今日登場

香港第八屆立法會選舉7日登場，大陸央視新聞指出，這次選舉是香港落實「愛國者治港」原則下的重要實踐，將選出90名立法會會議員。香港立法會這次換屆選舉投票率會否再創新低，是外界關注焦點。

德國之聲中文網指出，在火災陰影與民眾不滿的情緒之下，分析人士預計，今日投票將在嚴密警力戒備下進行，投票率可能偏低。

香港電台報導，7日7時30分起，全港投票站開放，投票將持續至23時30分，計劃於12月8日清晨公布初步結果。截至上午8時半，前一個小時，全港地方選區整體有近6萬8千人投票，累計投票率1.65%。

共有161名候選人競逐90個議席，其中選舉委員會界別40席、功能界別30席、地區直選20席。當選者任期將從2026年1月1日開始，為期四年。

香港許多官員一早也投下一票，在香港宏福苑火災後，他們呼籲選民投票，因為在災後重建過程中，立法院將扮演重要角色。

香港行政長官李家超與太太上午約8時半，到港島西選區的羅便臣道高主教書院的票站投票。他其後在社交網站表示，大埔宏福苑火災令社會感到悲痛，政府正全力善後、調查真相，並推動系統性改革，防止悲劇重演，在災後重建的關鍵階段，立法會的參與至關重要。

德國之聲中文網表示，「反送中運動後」，2021年香港實施了選舉新制，這是1997年香港主權移交以來香港政治制度最大的改革，立法會的直選議席由35席減至20 席，並對參選人實施國安審查。

香港大學政治學榮休教授卜約翰（John Burns）指出，傳統上約佔香港選民六成的泛民主派，自改革後普遍對選舉採取冷淡態度。投票率由2016年的58.3%，跌至2021年的歷史新低30.2%。

卜約翰表示：「我不認為（這次）投票率會比上一次高多少。如果更低，那將反映市民的不滿與怨氣……從中央政府（北京）的角度來看，他們希望透過選舉獲得合法性……而提高投票率是一種方式。」