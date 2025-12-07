快訊

實踐「愛國者治港」 香港立法會選舉今日登場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港第八屆立法會選舉7日登場，有投票資格的選民將在161位候選人中投出90位新議員。這次換屆選舉投票率會否再創新低，是外界關注焦點。（中通社）
香港第八屆立法會選舉7日登場，大陸央視新聞指出，這次選舉是香港落實「愛國者治港」原則下的重要實踐，將選出90名立法會會議員。香港立法會這次換屆選舉投票率會否再創新低，是外界關注焦點。

德國之聲中文網指出，在火災陰影與民眾不滿的情緒之下，分析人士預計，今日投票將在嚴密警力戒備下進行，投票率可能偏低。

香港電台報導，7日7時30分起，全港投票站開放，投票將持續至23時30分，計劃於12月8日清晨公布初步結果。截至上午8時半，前一個小時，全港地方選區整體有近6萬8千人投票，累計投票率1.65%。

共有161名候選人競逐90個議席，其中選舉委員會界別40席、功能界別30席、地區直選20席。當選者任期將從2026年1月1日開始，為期四年。

香港許多官員一早也投下一票，在香港宏福苑火災後，他們呼籲選民投票，因為在災後重建過程中，立法院將扮演重要角色。

香港行政長官李家超與太太上午約8時半，到港島西選區的羅便臣道高主教書院的票站投票。他其後在社交網站表示，大埔宏福苑火災令社會感到悲痛，政府正全力善後、調查真相，並推動系統性改革，防止悲劇重演，在災後重建的關鍵階段，立法會的參與至關重要。

德國之聲中文網表示，「反送中運動後」，2021年香港實施了選舉新制，這是1997年香港主權移交以來香港政治制度最大的改革，立法會的直選議席由35席減至20 席，並對參選人實施國安審查。

香港大學政治學榮休教授卜約翰（John Burns）指出，傳統上約佔香港選民六成的泛民主派，自改革後普遍對選舉採取冷淡態度。投票率由2016年的58.3%，跌至2021年的歷史新低30.2%。

卜約翰表示：「我不認為（這次）投票率會比上一次高多少。如果更低，那將反映市民的不滿與怨氣……從中央政府（北京）的角度來看，他們希望透過選舉獲得合法性……而提高投票率是一種方式。」

投票率 香港 立法會 宏福苑 國安

相關新聞

對日警告？時隔8年中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習

在中日關係高度緊張之際，時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。大陸國防部6日晚間10時發布新聞稿稱，12月上旬，中俄...

涉調查內容通風報信…港國安處首引國安法拘捕一男子

香港宏福苑大火，港府除了忙救災之外，也防範有新勢力乘機煽動亂港。香港官方通報，首次引用國安法第88條拘捕一名七旬香港男子...

中菲關係緊張 陸駐菲大使井泉履新稱：自己任務很重

中菲關係仍緊張之際，中國駐美國使館公使井泉調任駐菲大使，並於6日抵馬尼拉履新。井泉稱，將堅定維護國家利益與尊嚴，同時也會...

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

當兩岸關係從「隔海分治」開始向「隔橋分治」推進，在過往戰地政務解除前後，金馬地區創下兩岸往來諸多里程碑。而當兩岸往來的思維，出現根本性的轉變，衍生出更多數十年來，我方政府從未擘劃的事務性議題，又該如何看待與應對？

陸首在台灣淺灘搜救演練 逼近澎湖與台灣本島

大陸福建省海事局連同大陸交通部等單位，昨天首次舉行「台灣淺灘海域搜救應急演練」，相關部門組織船艇編隊開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」，涵蓋範圍涉及台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區與事故多發區。

