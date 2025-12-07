涉調查內容通風報信…港國安處首引國安法拘捕一男子

香港宏福苑大火，港府除了忙救災之外，也防範有新勢力乘機煽動亂港。香港官方通報，首次引用國安法第88條拘捕一名七旬香港男子協助調查。據悉，被捕男子為前民陣副召集人王岸然。香港警務處國家安全處總警司李桂華稱，88條屬於嚴重罪行，一經定罪，可處監禁七年。

據了解，香港「維護國家安全條例」第88條「妨害調查危害國家安全的罪行」罪，條例主要禁止兩類行為：一是意圖或罔顧是否會危害調查而作出的披露，即涉案人士的情況；二是禁止在沒有合理辯解下，捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處理有關調查的資料。

綜合港媒星島日報、香港01、明報等報導，香港警務處國家安全處總警司李桂華6日表示，香港警方於2日邀請一名71歲香港男子到旺角警署就一宗危害國家安全的案件協助調查，至翌日他在社交平台公開相關內容，但警方早前已鄭重提醒會面內容需要保密，認為他的相關行為屬非法披露，已達致向其他人通風報信的效果。

李桂華稱，上述男子也在大埔火災後，於社交平台發放大量資料和影片，煽動市民仇恨港府和中共中央政府。

李桂華指出，88條屬於嚴重罪行，一經定罪，可處監禁七年；又稱，88條安排對隱秘罪行的調查非常有用，在香港法例、其他條例亦有，並非「維護國家安全條例」獨有。他說不覺得今次情況獨特。

被捕男子為前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸）。過去曾在蘋果日報任職多年，多次參與包括「佔中」和反高鐵等示威活動。他日前接受國安處調查會面後，隨即在個人YouTube上載近一小時的片段，披露會面流程及提問內容等。

李桂華說，先前曾到大埔宏福苑火災現場視察，認爲情況愈來愈似「黑暴」狀態，部分人變本加厲，有人到場製造矛盾，利用災民或支援人士作掩飾，到場派傳單、貼標語，而內容與災情無關，只是想煽動仇恨。有見及此，國安處展開調查並執法，包括拘捕及約見調查。他希望相關行為要收斂，現在主要是支援災民、調查成因、堵塞漏洞，所以國安處不會容許仇恨阻礙政府的工作方向。