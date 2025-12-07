對日警告？時隔8年中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。此示意圖為2016年9月14日「海上聯合—2016」中俄海軍陸戰隊聯合演練結束後，兩國海軍陸戰隊指揮員擁抱慶賀。（新華社）

中日關係高度緊張之際，時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。大陸國防部6日晚間10時發布新聞稿稱，12月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第三次反導（反飛彈）聯合演習。新聞稿稱，「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。」

儘管中共聲稱，此次聯演不針對第三方，不過針對日本政府日前宣布計畫在與那國島部署03式中程地對空飛彈後，大陸國防部發言人蔣斌在上個月27日例行記者會中警告，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。

公開資料顯示，中俄首次反飛彈聯合演習是2016年5月在俄羅斯國防部空天防禦部隊科研中心舉行兩國首次首長司令部計算機模擬反飛彈演習，演習代號為「空天安全-2016」。‌

人民網當時報導稱，是次演習目的是雙方通過共同演練防空和反飛彈戰役部署聯合行動，應對彈道飛彈巡弋飛彈對兩國領土的突發性和挑釁性打擊。

針對這次演習，大陸軍事專家葛立德在接受央視《軍事報導》採訪時表示，中俄雙方通過反飛彈演習加強交流合作，相當於「珍珠換瑪瑙」，可以提升雙邊軍事合作交流層次，拓展軍事合作領域，全面增強中俄戰略夥伴關係。

中俄展開首次反飛彈聯合演習的背景是，當年傳出美國將在韓國部署薩德反飛彈系統，部署的具體行動隨後於2017年3月6日展開。儘管南韓強調這項軍事部署是為應對北韓飛彈威脅的防禦措施，但仍引發中國和俄羅斯強烈反對。

2017年12月11日至16日，中俄又在北京舉行「空天安全-2017」第二次首長司令部聯合反飛彈計算機演習。大陸國防部當時發布的新聞稿稱，是次演習是貫徹落實兩國元首關於深化中俄反飛彈合作重要共識的務實舉措，對增進中俄戰略互信、加強兩軍反飛彈合作、共同應對地區彈道飛彈和巡弋飛彈威脅具有重要意義。

大陸國防部並強調，中俄兩國均反對發展全球反飛彈系統。兩軍將加強反飛彈領域的務實合作，共同維護中俄安全利益和地區戰略平衡。

當時曾有軍事專家預期，中俄「空天安全」反飛彈演習可能成為兩國常態化聯合演習，但中俄反飛彈聯合演習卻是時隔八年，直至這次中日關係緊張情勢升高才再度舉行。

值得注意的是，中俄此次反飛彈聯合演習並無演習代號，大陸國防部新聞稿也未提及，這次演習是否為電腦模擬反飛彈演習（計算機推演反導演習）。

另一個值得關注的是，在中日緊張情勢升高後，中共已有一名正國級（國務院總理李強）、兩名副國級官員（中央軍委副主席張又俠、外長王毅）近期在半個月內密集訪問俄羅斯。

據新華社報導，王毅當地時間12月2日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅時表示，中俄一致同意堅定維護二戰勝利成果，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

巡弋飛彈 演習 中俄 軍事 俄羅斯 彈道飛彈 日本 中日關係

