中菲關係緊張 陸駐菲大使井泉履新稱：自己任務很重

中菲關係仍緊張之際，中國駐美國使館公使井泉調任駐菲大使，並於6日抵馬尼拉履新。井泉稱，將堅定維護國家利益與尊嚴，同時也會發揮好橋樑作用，讓中菲關係趨穩而非惡化，讓兩國人民走近而非走遠。他形容自己任務很重，但抱有信心，期待能得到大力支持。

中國駐菲使館消息指出，井泉抵菲時發表講話時，當天菲律賓外交部官員、中國使館外交官到機場迎接。

公開資料顯示，井泉是陝西人，曾任中國駐泰國使館隨員、三秘，外交部美大司三秘、副處長，中國駐美國使館雙邊處副主任，外交部美大司處長、參贊，國務院辦公廳參贊，外交部美大司副司長，2021年起擔任中國駐美國使館公使。

前一任中國駐菲律賓大使的是黃溪連，他曾任駐美國大使館參贊、駐巴基斯坦大使館參贊、外交部亞洲司參贊等職，2014年任外交部亞洲司副司長，2018年任駐東協大使，2019年任駐菲律賓大使。其任內因南海主權爭議及言論風波，曾引發菲方強烈反彈，包括2023年4月公開建議菲方反對「台獨」，以保障15萬在台菲勞安全，遭菲參議員譴責為「威脅」，並要求政府驅逐其出境。

與此同時，中菲6日在南海黃岩島海域再次出現對峙情況，菲律賓海警隊當日通報，3艘中國海警船當天在黃岩島周邊「非法巡邏」，其中一艘抵近菲國三描禮士省（Zambales）近岸水域，被菲海警船警告並持續「驅離」。但中方目前暫未回應，而北京一向不承認菲方對該海域管轄權。

值得注意的是，美國5日公布「國家安全戰略」中把南海列為重點之一，並表明要與盟友合作「有力在第一島鏈任何地方拒止侵略」，在此背景下，菲方高調「驅逐」中國海警船動作引起關注。