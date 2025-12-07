陸首在台灣淺灘搜救演練 逼近澎湖與台灣本島

大陸福建省海事局連同大陸交通部等單位，昨天首次舉行「台灣淺灘海域搜救應急演練」，相關部門組織船艇編隊開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」，涵蓋範圍涉及台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區與事故多發區。

今年迄今已有八國、十二次外國軍艦穿越台海，加上近期大陸與日本關係緊張，美國公布最新國家安全戰略報告關切台灣安全，大陸昨天在台灣淺灘（台灣海峽中部、澎湖東南方區域）演練，逼近澎湖與台灣本島，更凸顯台海的緊張態勢。

大陸福建海事局與交通運輸部東海救助局六日舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練。圖為台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。（中新社）

陸稱不必過度解讀

中新網報導，昨天大陸福建海事局聯合大陸交通運輸部東海救助局舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練。陸方雖未公布參與的艦艇數量，但此前中共水面力量的部署已經引起關注。

路透四日指出，上百艘中共海軍艦艇與海警船自黃海南部一路延伸至東海、南海集結與部署，大陸外交部發言人林劍在五日對此表示，海軍與海警嚴格按照其國內法和國際法在有關海域活動，「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

大連再發航行警告

大連海事局昨天再發出航行警告，自今天起至十四日在渤海海峽、黃海北部部分海域執行軍事任務。大陸近日已分別由葫蘆島海事局、大連海事局、秦皇島海事局等單位公布過航行警告。大陸海警局也在二日驅逐進入釣魚台列嶼領海的日本漁船「瑞寶丸號」。

陸方在台灣海峽舉行「執法行動」，近年已有數次，二○二三年四月有為期三日的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，去年八月大陸交通部所屬福建海事局、東海救助局共同實施該年度「台灣海峽海上巡航執法行動」，由三艘公務船艇共同執行，為期兩日，歷時卅點五小時，巡航總里程四一三浬。

今年四月一日大陸海警局也宣告「按一個中國原則環台島執法管控」，多支海警艦艇編隊在台灣島周邊海域執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。

兩岸搜救演練已暫停

在搜救演練上，兩岸二○一○年起曾經建立「海上聯合搜救演練」機制，並在金廈、馬祖海域舉行過三次大型聯合演練，但二○一六年後即暫停至今。陸方還指控二○一六年以來，大陸有九千多艘漁船遭我方海巡部門「無理驅逐、扣押、罰款、沒收，甚至還出現大陸漁民遇難等嚴重事件」。

去年二月發生大陸漁船在金門海域翻覆事件後，大陸海警開始在金門海域進行「常態化執法巡查行動」，陸方也公開否認「禁止、限制水域」的存在，爾後行動擴展到烏坵、東引。

在金門海域的常態化巡查幾乎每月底都會由官方披露，但今年十月未公布任何訊息，直到賴總統十一月召開國安高層會議的兩日後，福建海警宣布在金門海域常態執法巡查。