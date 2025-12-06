陸首次「台灣淺灘海域搜救演練」 海巡署全程監控

中國大陸福建海事局聯合交通運輸部東海救助局，昨天在台灣海峽中部海域首次舉行台灣淺灘海域搜救應急演練。海巡署表示，對岸此次演練在海峽中線以西，海巡及相關單位全程監控。

根據對岸媒體報導，這次台灣淺灘海域搜救應急演練是福建海事局聯合交通運輸部東海救助局首次舉行，海事、救助船艇編隊，針對台灣淺灘及台灣海峽中部海域、通航密集區、事故多發區等海域展開巡查，據已曝光的新聞照片，包括對岸海巡○六輪、東海救一一五輪、海巡○八○二等船艇參與演練。

海巡署昨天晚間指出，對岸在台灣海峽中線以西靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情資監控，全程掌握中國大陸艦船動態，現台灣周邊海域狀況正常，海巡署全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益。

根據演練情況，對岸船艇在靠近陸方海域演練，因此我方以監控方式觀察，若對方演練期間，船艇越過海峽中線以東，又或者演練行動妨害台灣漁船、貨船，或陸方船艇入侵我方禁限制水域，海巡署船艇將會前赴現場回應。

海巡署官員私下表示，海事局雖然同屬中國公務船，但業務偏向救難救助，性質較為單純，不像海警船具陸方司法警察身分較為敏感。