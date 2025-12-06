睽違多年！共軍與俄軍舉行第3次反飛彈演習 強調「不針對第三方」

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍2022年10月曾公布「陸基中段反導」試驗畫面，並透露試射在西北地區完成。（圖／截自央視新聞）
共軍與俄軍的反飛彈演習又有了新進展，官方宣布12月上旬兩軍在俄羅斯境內舉行了第3次反飛彈演習，強調這次聯演不針對第三方，與當前國際局勢無關。這是2017年以來中共方面首度公布與俄國舉行這項聯合演習。

根據大陸國防部發布6日晚間消息，「12月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第3次反導（反飛彈）聯合演習。此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

公開資料顯示，共軍與俄軍曾於2016年5月在俄羅斯國防部空天防禦部隊科研中心舉行「空天安全-2016」中俄首次首長司令部聯合反飛彈電腦演習。演習目的是雙方通過共同演練防空和反飛彈戰役部署聯合行動，應對彈道飛彈和巡航飛彈對兩國領土的突發性和挑釁性打擊。

2017年12月11日至16日在北京舉行「空天安全-2017」中俄第二次首長司令部聯合反飛彈電腦演習。演習目的是雙方通過共同演練防空反導作戰籌畫、指揮、火力協同等內容，應對彈道飛彈和巡航飛彈對兩國領土的突發性和挑釁性打擊。

北京曾在兩次演習時都指出，演習不針對第三方。

但官方並未披露這次的第3次演的內容是否仍是電腦演習，也未公布演習代號。

而此次舉行第3次聯合演習前，中共政治局委員兼軍委副主席張又俠11月底甫出訪俄羅斯，並與俄國防長別洛烏索夫會談，「雙方圍繞兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強高層交往、深化務實合作等達成共識」。

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭2019年10月在瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議上發言時曾說，「我們將幫助中國建造飛彈襲擊預警系統，這將從根本上提高中國的國防能力，因為目前只有美國和俄羅斯擁有這種系統」。

近年來，共軍多次宣布成功實施「陸基中段反導攔截技術試驗」，並曾披露相關畫面，引發關注。

