快訊

老闆誤信假通靈 改姓卻變衰「狗死、人病、公司挨罰」法官准改回

「缺三落四也要出海」海鯤艦6部主機僅4部能動？台船回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

開展專項執法行動 福建海事首度在台灣淺灘海域搜救應急演練

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中新社稱，台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。圖／取自中新社
中新社稱，台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。圖／取自中新社

大陸福建海事局6日聯合交通運輸部東海救助局，舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練。

中新社6日晚間報導，海事、救助船艇編隊隨後開展台灣海峽中部海域專項執法行動，對台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區、事故多發區等水域開展巡查。

【中央社／台北6日電】

中新社報導，中國福建海事局今天聯合中國交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，接著還展開台灣海峽中部海域「專項執法行動」，對台灣灘及台海中部等海域展開巡查，共有2艘海巡船及1艘遠洋救助船參與。

中新社今晚一連發布9張以無人機拍攝的相關照片，並以圖說方式作報導。報導提到，中方這一「專項執法行動」的巡查範圍，包含台灣灘及台灣海峽中部、通航密集區、事故多發區等海域。

報導提到，中方參與行動的公務船為「海巡06」、「海巡0802」等2艘海巡船，以及「東海救115」遠洋救助船。

在此之前，中國方面曾於2024年8月17至18日，同樣由福建海事局及東海救助局共同舉行30.5小時的「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，並聲稱其主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等，參與船隻同為上述3艘公務船。

台灣灘位處台灣海峽中線南端一帶，大致位置在澎湖七美西南方約55公里處，屬於海床淺丘，平均水深僅約8至40公尺，與周邊海床相較深度相對較淺，中方稱其為「台灣淺灘」，是台灣海峽的重要漁場之一，但近年來也是中國採砂船盜採海砂猖獗的區域。

「海巡06」輪（左一）、「東海救115」輪(右一)進行搜救應急演練。圖／取自中新社
「海巡06」輪（左一）、「東海救115」輪(右一)進行搜救應急演練。圖／取自中新社

台灣海峽 對台 福建

延伸閱讀

澎湖海事訪紐西蘭交流 異國校園升中華民國國旗

福建非遺 亮相高雄旅展

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

相關新聞

開展專項執法行動 福建海事首度在台灣淺灘海域搜救應急演練

大陸福建海事局6日聯合交通運輸部東海救助局，舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練。

睽違多年！共軍與俄軍舉行第3次反飛彈演習 強調「不針對第三方」

共軍與俄軍的反飛彈演習又有了新進展，官方宣布12月上旬兩軍在俄羅斯境內舉行了第3次反飛彈演習，強調這次聯演不針對第三方，...

大陸再發航行警告 渤海黃海部分海域7日起禁航一周

大陸政府繼續發出航行警告，從12月7日開始的一周時間內，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務。

大陸代考槍手集團涉案千萬 上百名考生入職黨委、政府、公安等

大陸一個犯罪集團長期組織代考「槍手」，跨十餘省市替考，涉案金額逾人民幣千萬元，案件經法院審理後，百餘名考生通過作弊手段入...

重啟訪問確定！德國外長8日訪問大陸兩日 將討論「這些問題」

在先前訪問取消後，大陸外交部發言人今晚宣布，德國外長瓦德富將於8日至9日訪問中國大陸。

不只談歐中經貿？德外長7日將訪陸 稀土、台海問題也在議程中

德國外交部長瓦德福將（Johann Wadephul）在7日啟程訪問大陸，重點討論歐洲與大陸之間緊張的經貿關係，尤其是稀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。