重啟訪問確定！德國外長8日訪問大陸兩日 將討論「這些問題」

在先前訪問取消後，大陸外交部發言人今晚宣布，德國外長瓦德富將於8日至9日訪問中國大陸。

上述訊息由大陸外交部官網釋出。瓦德富是應中共政治局委員兼外長王毅邀請而到訪。

瓦德富（Johann Wadephul）此前原定於10月26日前往大陸訪問，卻在臨行前夕取消行程，一度令雙邊關係陷入尷尬。德國之聲中文網報導，德方政界人士當時私下承認，在啟程兩天之前臨時取消了行程，原因主要在於除已確認的外長王毅外，找不到足夠高層的對話對象，這次訪問「沒有意義」。

陸媒則報導，先前行程取消乃因瓦德福在行前接受媒體訪問談到台灣問題時表示，「一中政策內容由我們自行決定」的說法，引發大陸不滿。大陸外交部發言人郭嘉昆當時回應，「一中原則不可自定義」。

稍早德國外交部發言人5日已宣布，瓦德富將於週日前往訪問中國大陸，並於週一與王毅舉行會談。發言人還表示，此次訪問是瓦德富與王毅高層對話的延續。此前王毅7月到訪過德國，雙方分別在5月和10月進行了電話會談。

瓦德富計劃週一（8日）與王毅、大陸商務部長王文濤以及中共中央對外聯絡部部長劉海星舉行會談。德方也提到，會談將集中在歐洲與中國大陸之間的經濟聯繫。兩國外長將重點討論關鍵原材料和技術供應鏈的安全性和可靠性問題，例如，由於稀土元素出口管制等原因，這些供應鏈受到的限制會對德國和歐洲企業造成負面影響。

在瓦德富之前，德國副總理兼財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）11月中旬已經訪問大陸並與大陸副總理何立峰共同主持「第四次中德高級別財金對話」、共同出席第二屆中德金融界圓桌會。德國經濟和能源部部長賴歇（Katherina Reiche）也於11月26日與大陸商務部長王文濤舉行視訊會談。

近日德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也已公開宣布將於明年年初訪問大陸。