聽新聞
0:00 / 0:00
大陸再發航行警告 渤海黃海部分海域7日起禁航一周
大陸政府繼續發出航行警告，從12月7日開始的一周時間內，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務。
聯合早報報導，據中國海事局網站消息，大連海事局發出航行警告，12月7日下午4時至14日下午4時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。
中日關係持續緊張，大陸近日已多次發出航行警告，在渤海及黃海執行軍事任務或實彈射擊。
葫蘆島海事局2日發出航行警告，12月3日3時至下午7時，渤海部分海域進行軍事演習。
大連海事局1日發出航行警告，12月2日下午2時至6時、12月3日下午5時至9時，渤海部分海域進行實彈射擊。
秦皇島海事局日前連發兩則航行警告，12月2日0時至4日24時、12月2日0時至8日24時，渤海部分海域執行軍事任務。
