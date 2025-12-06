快訊

大陸再發航行警告 渤海黃海部分海域7日起禁航一周

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸政府繼續發出航行警告，從12月7日開始的一周時間內，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱艦發射砲彈。圖／取材自「北海艦隊」微信公眾號
大陸政府繼續發出航行警告，從12月7日開始的一周時間內，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱艦發射砲彈。圖／取材自「北海艦隊」微信公眾號

大陸政府繼續發出航行警告，從12月7日開始的一周時間內，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務。

聯合早報報導，據中國海事局網站消息，大連海事局發出航行警告，12月7日下午4時至14日下午4時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

中日關係持續緊張，大陸近日已多次發出航行警告，在渤海及黃海執行軍事任務或實彈射擊。

葫蘆島海事局2日發出航行警告，12月3日3時至下午7時，渤海部分海域進行軍事演習

大連海事局1日發出航行警告，12月2日下午2時至6時、12月3日下午5時至9時，渤海部分海域進行實彈射擊。

秦皇島海事局日前連發兩則航行警告，12月2日0時至4日24時、12月2日0時至8日24時，渤海部分海域執行軍事任務。

中日關係 實彈 演習

