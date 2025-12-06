不只談歐中經貿？德外長7日將訪陸 稀土、台海問題也在議程中

德國外交部長瓦德福將（Johann Wadephul）在7日啟程訪問大陸，重點討論歐洲與大陸之間緊張的經貿關係，尤其是稀土供應問題。德國外交部發言人5日表示，瓦德福此行將與大陸外長王毅及其他高層官員會談。

路透報導，發言人指出，會談將聚焦歐中經貿關係，瓦德福爾將就關鍵原材料和技術的供應鏈安全與可靠性表達關切，強調稀土出口管制等限制措施已對德國及歐洲企業造成不利影響。

發言人還提到，俄烏戰爭及有關結束衝突的試探性談判也將在議程之中；雙方還將討論人權、中東局勢、南中國海及台海問題。

瓦德福原定10月底首次以外長身分訪陸，但因未能敲定關鍵會面而臨時取消行程。德國外交部指出，北京遲遲沒有確認除跟王毅以外的其他會晤安排，但拒絕明確指出是哪一方主動取消此次訪問。

瓦德福10月接受路透專訪時提到台灣，表示德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」。新華社報導，大陸外長王毅於10月3日應約與瓦德福通話時，強調一中原則是中德關係最重要的政治基礎，並要求德方「反對一切台獨行徑」。

德國與大陸長期保持緊密經貿往來，但近年來，因不公平貿易指控和保護主義等因素，兩國關係受到衝擊。過去一年，大陸加強稀土出口管制，對德國製造業造成明顯衝擊。

歐盟本周推出一項數10億歐元計畫，以減少對大陸稀土的依賴。德國副總理兼財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）上月訪陸時曾說，大陸已作出「明確承諾」，將確保關鍵原材料供應。