香港大火後仍辦選舉 選委會稱善後與選舉並無牴觸

宏福苑社區大火後，香港社會一片憂傷，立法會選舉仍將如期明天舉行引發質疑；香港選舉管委會表示，選舉日期在法理上有一定重要性，許多地方對更改選舉日期都有嚴謹規定，香港也不例外。

香港立法會換屆選舉7日登場。官方香港電台今天報導，針對宏福苑大火後如期舉行立法會選舉是否為不顧民情的質疑，香港選舉管理委員會主席陸啟康作相關說明。

陸啟康表示依照法規，如期舉行選舉可避免立法會出現真空，新一屆議員在明年1月1日履職後，會盡快處理宏福苑大火災後所需的檢討和改革，防止悲劇重演，才是對受災香港市民和廣大社會負責任的做法。

因為如此，他說即使是在這個困難的時刻，選民應以更嚴肅的態度選出新一屆立法會，才符合香港整體利益。

陸啟康並強調，立法會是香港政治制度重要一環，在繼續加緊救災善後工作的同時，立法會換屆選舉也是香港當前極為重要的工作，二者並無牴觸。

他說，受大埔宏福苑火災影響，區內3個一般投票站投票日當天無法使用，選舉事務處已作調整，包括安排受到影響的選民到附近3個投票站投票，屆時將提供接駁交通。

新界大埔宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，目前為止已有159人喪生、31人失聯。