馬克宏結束訪中 中國學者：兩國峰會達預期

中央社／ 台北6日電
習近平(右二)在四川省成都市都江堰與馬克宏(左二)交流，兩國元首臨水品茗，縱論天下。(新華社)
習近平(右二)在四川省成都市都江堰與馬克宏(左二)交流，兩國元首臨水品茗，縱論天下。(新華社)

法國總統馬克宏昨天結束為期3天對中國的國是訪問。中國學者分析，商貿問題是兩國領導人會晤的一大焦點，而中法關係強調穩定性、戰略性和全面性，從這三方面來說，會晤達到預期效果。

馬克宏（Emmanuel Macron）訪中期間，與中國國家主席習近平分別在北京和四川舉行會談和非正式會晤，兩國公布多份聯合聲明，涉及農業、俄烏戰爭、全球治理、核能及氣候變遷因應等多方面。

香港明報今天的報導引述北京學者指出，這次是馬克宏第4次對中國進行國是訪問，近40名法國企業負責人組成的商貿團隊隨行，商貿問題是兩國領導人會晤中的一大焦點，雙方共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，中法關係強調穩定性、戰略性和全面性，「從這三個方面來看，（會晤）達到了預期」。

崔洪建認為，「法方的要價比較多，難全如法方之願，但中法至少能夠在多方面保持合作，已是不俗成果」，尤其當前歐洲對中國關係中談論更多的是競爭而非合作，「中法將目光聚焦於合作，顯然和歐洲流行的觀點不一樣，是一個進步」。

報導提到，繼近日西班牙國王、德國副總理、法國總統相繼訪問中國，英國首相、德國總理據指也將於明年初訪中。

中國社科院歐洲研究所長馮仲平對明報分析，歐洲近年想調整中國政策，一方面認為中歐可能從差異性走向競爭性對抗，搶市場和話語權，另一方面又擔心在供應鏈方面與中國的關係過於緊密，因此要「去風險」、「降依賴」。

在中歐當前情勢下，馮仲平認為，歐洲主要國家增加與中國的接觸是好事，因為只有對話才能更加了解並展開合作，但現階段還談不上「對華轉向」。

崔洪建則表示，中國和歐洲國家一直有雙邊合作需求，預計今後一段時間中歐關係將維持矛盾分歧和合作對話共存的狀態。

