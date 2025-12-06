快訊

「PDF＋筆記＋追劇」平板6千元能買到嗎？網列推薦清單：有筆記需求選這家

川普恐成攔路虎？Netflix收購華納五大重點一次看

認了加入黑道作奸犯科！《信號》趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

何立峰與貝森特、葛里爾通話 就下一步合作及解決彼此關切深入交流

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
大陸國務院副總理何立峰5日晚間與美國財長貝森特、美國貿易代表葛里爾視訊通話。圖為何立峰（右2）、貝森特（左2）、中國商務部國貿談判代表李成鋼（右1）、葛里爾（左1）4人在10月25日、26日在馬來西亞吉隆坡進行美中經貿磋商。（路透）
大陸國務院副總理何立峰5日晚間與美國財長貝森特、美國貿易代表葛里爾視訊通話。圖為何立峰（右2）、貝森特（左2）、中國商務部國貿談判代表李成鋼（右1）、葛里爾（左1）4人在10月25日、26日在馬來西亞吉隆坡進行美中經貿磋商。（路透）

據新華社，12月5日晚，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，雙方圍繞落實中美兩國元首釜山會晤和11月24日通話重要共識，就下一步開展務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切，進行了深入、建設性的交流。

報導稱，雙方正面評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，表示要在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好。

路透社報導，貝森特在 X 上發文稱，官員們討論了「釜山安排」的實施情況，該安排是美國總統川普和中國國家主席習近平在 10 月於韓國釜山舉行的面對面會談中批准的。根據該協議，美國同意降低對中國的關稅，以換取北京打擊非法芬太尼貿易、恢復購買美國大豆以及保持稀土出口暢通。

中美 經貿 美國

延伸閱讀

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

相關新聞

中法5項聯合聲明重申核不擴散 習近平、馬克宏「非正式會晤」

大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏前天在北京會談後，中方昨天發布兩國簽署五項聯合聲明內容，涉及和平利用核能領域等合作。習...

習近平與馬克宏都江堰會晤 強調「中華文明是唯一綿延不斷的偉大文明」

大陸國家主席習近平5日在成都都江堰與法國總統馬克宏舉行非正式會晤，習近平強調，中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發...

王滬寧出訪 印尼寮國重申「堅持一個中國原則」

中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧本月三至四日訪問印尼。在與印尼總統普拉伯沃會見時，普拉伯沃重申堅持一個中國原則，台灣是...

共軍上百艘船艦匯聚東海台海南海？陸外交部：不必大驚小怪

近日外媒傳出中共有上百艘船艦在東海、台海、南海一帶集結，對此大陸外交部5日指出，有關情況建議向中主管部門詢問，並重申其一...

大陸總理李強將與10個國際經濟組織負責人舉行對話會 聚焦全球發展

大陸總理李強將於9日上午在北京與10個國際組織負責人舉行「1+10」對話會，這去年以來第二度舉行。

何立峰與貝森特、葛里爾通話 就下一步合作及解決彼此關切深入交流

據新華社，12月5日晚，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。