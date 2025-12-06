何立峰與貝森特、葛里爾通話 就下一步合作及解決彼此關切深入交流

據新華社，12月5日晚，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，雙方圍繞落實中美兩國元首釜山會晤和11月24日通話重要共識，就下一步開展務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切，進行了深入、建設性的交流。

報導稱，雙方正面評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，表示要在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好。

路透社報導，貝森特在 X 上發文稱，官員們討論了「釜山安排」的實施情況，該安排是美國總統川普和中國國家主席習近平在 10 月於韓國釜山舉行的面對面會談中批准的。根據該協議，美國同意降低對中國的關稅，以換取北京打擊非法芬太尼貿易、恢復購買美國大豆以及保持稀土出口暢通。