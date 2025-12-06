聽新聞
俄羅斯聲援陸 批日執迷不悟「立即回歸和平憲法」

聯合報／ 記者黃國樑廖士鋒／綜合報導
俄羅斯外交部發言人札哈羅娃。路透
俄羅斯外交部發言人札哈羅娃。路透

中日外交危機，各自在國際場合爭取支持。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃四日聲援中國說，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸其「和平憲法」立場。日本則第二度致函聯合國秘書長，反駁大陸代表的二度致函。

新華社報導，俄外交部四日在聖彼得堡舉行「獨聯體國家人民關於偉大衛國戰爭集體記憶國際會議」記者會，扎哈羅娃答覆體提問表示，日本政府執迷不悟，不斷發表種種涉台錯誤言論。俄羅斯在台灣問題上的原則立場始終如一，俄方承認台灣是中國不可分割的一部分，反對以任何形式謀求「台獨」。台灣問題是中國內政，中方完全有正當理由捍衛主權和領土完整。

扎哈羅娃強調，俄方多次敦促日方停止重走軍事化道路，回歸「和平憲法」立場。日本憲法規定，日本永遠放棄以國權發動的戰爭。而日本當局的好戰言論與行動不僅加劇了區域緊張局勢，也與日本憲法直接相悖。

另據共同社報導，關於大陸常駐聯合國代表傅聰第二次致函聯合國秘書長古特雷斯要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯一事，日本常駐聯合國代表山崎和之四日也致函古特瑞雷斯提出反駁。

山崎稱，大陸的主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。山崎在致函中表示，日本在二戰後一貫恪守國際法，致力於「在國際社會中維護和強化基於法治的自由開放的國際秩序」。他指出「對於意見分歧，日本的立場是應通過對話來解決」。

消息由日本常駐聯合國代表團發布。山崎也是第二次致函反駁。報導認為，「日中對立不見緩和的跡象」。

二戰 涉台 俄羅斯 台灣問題 台獨 國際法 高市早苗

