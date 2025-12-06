批日本大幅度擴充軍費 陸：日應謹守二戰戰敗國義務

中日關係仍未緩解，大陸國防部昨天在新聞發布會抨擊日本擴軍費行為，要求日本日方嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後國際秩序，停止破壞亞太和平穩定。稱「日方若執迷不悟必犯眾怒，難逃歷史和正義的清算」。

大陸國防部發言人蔣斌昨天指出，近年來，日本一再突破「和平憲法」約束，大幅增加防衛預算，推動殺傷性武器出口。近日批准今年度補充預算，使防衛開支達到十一兆日圓，還圖謀修改「無核三原則」，加速自我軍事鬆綁，軍國主義大有捲土重來之勢。

他說，中方要求日方嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後國際秩序，停止破壞亞太和平穩定，不要說一套、做一套。「日方若執迷不悟必犯眾怒，難逃歷史和正義的清算」。

另外就中方近期發布有關軍控、裁軍與防擴散的白皮書內容中提到，敦促日本早日銷毀日遺化武（日本遺棄在華化學武器）。蔣斌表示，侵華戰爭期間，日本在大陸使用化學武器，戰敗後為掩蓋罪行，將大量化學武器遺棄，敦促日方深刻反省侵略罪責，並全力加快日遺化武處理進程。

下周六是大陸「南京大屠殺死難者國家公祭日」，昨天南京公布新一批包括日軍信件、日軍占領南京後的照片等在內的文物史料，陸官媒央視報導稱，這是對日本右翼勢力的有力反擊。

中共黨媒人民日報國際論壇昨亦刊發官方學者文章抨擊指出，高市政權執念歷史修正主義，拋棄戰敗歷史教訓，重拾軍國主義擴張話術，必將重蹈覆轍，危害日本自身與地區穩定。

央視新聞報導，在南京大屠殺慘案發生八十八周年之際，一批反映侵華日軍罪行的文物史料，於昨天入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。紀念館舉辦捐贈儀式，涵蓋日軍信件、日軍占領南京後的照片、南京保衛戰犧牲軍醫檔案、日軍「花見部隊」相冊、英法文刊物等十三件（套）文物史料對外公布。

報導引述大陸專家稱，這些文物史料是對日本右翼勢力的有力反擊，為還原歷史真相、銘記民族創傷提供了不可辯駁的支撐。