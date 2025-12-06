王滬寧出訪 印尼寮國重申「堅持一個中國原則」

中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧本月三至四日訪問印尼。在與印尼總統普拉伯沃會見時，普拉伯沃重申堅持一個中國原則，台灣是中國的一部分。

新華社報導，王滬寧應印尼人民協商會議主席穆札尼邀請，對印尼進行正式友好訪問，在雅加達分別會見印尼總統普拉伯沃、國會議長布安等人。

報導指出，會見普拉伯沃時，王滬寧轉達了大陸國家主席習近平的問候和祝願，並就蘇門答臘地區遭受嚴重暴雨洪澇災害表示慰問。王滬寧表示大陸願同印尼落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接，大陸願推動中國式現代化與「黃金印尼2045」願景深度對接，推進雙邊務實合作。

普拉伯沃則表示「印尼重申堅持一個中國原則，台灣是中國的一部分」。印尼對雙邊關係前景充滿信心，願鞏固兩國關係良好發展勢頭，並推動實現更高水準的全面戰略夥伴關係。

在此之前的一日至三日，王滬寧也應寮國人民革命黨中央和寮國政府邀請到訪，在萬象（永珍）與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，總理宋賽等人會談。

陸方的通稿顯示，通倫表示，寮方由衷感謝中方長期以來提供的寶貴支持和無私幫助。當前雙邊關係處於歷史最好時期，寮方願同中方一道，推動寮中命運共同體建設邁上更高水平。「寮國始終堅定奉行一個中國原則，堅決反對任何干涉中國內政的錯誤言行」。