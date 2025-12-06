聽新聞
0:00 / 0:00

王滬寧出訪 印尼寮國重申「堅持一個中國原則」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸政協主席王滬寧（左）近日訪問印尼與印尼總統普拉伯沃（右）會晤，觸及台灣議題。圖／取自印尼內閣秘書處官網
大陸政協主席王滬寧（左）近日訪問印尼與印尼總統普拉伯沃（右）會晤，觸及台灣議題。圖／取自印尼內閣秘書處官網

中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧本月三至四日訪問印尼。在與印尼總統普拉伯沃會見時，普拉伯沃重申堅持一個中國原則，台灣是中國的一部分。

新華社報導，王滬寧應印尼人民協商會議主席穆札尼邀請，對印尼進行正式友好訪問，在雅加達分別會見印尼總統普拉伯沃、國會議長布安等人。

報導指出，會見普拉伯沃時，王滬寧轉達了大陸國家主席習近平的問候和祝願，並就蘇門答臘地區遭受嚴重暴雨洪澇災害表示慰問。王滬寧表示大陸願同印尼落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接，大陸願推動中國式現代化與「黃金印尼2045」願景深度對接，推進雙邊務實合作。

普拉伯沃則表示「印尼重申堅持一個中國原則，台灣是中國的一部分」。印尼對雙邊關係前景充滿信心，願鞏固兩國關係良好發展勢頭，並推動實現更高水準的全面戰略夥伴關係。

在此之前的一日至三日，王滬寧也應寮國人民革命黨中央和寮國政府邀請到訪，在萬象（永珍）與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，總理宋賽等人會談。

陸方的通稿顯示，通倫表示，寮方由衷感謝中方長期以來提供的寶貴支持和無私幫助。當前雙邊關係處於歷史最好時期，寮方願同中方一道，推動寮中命運共同體建設邁上更高水平。「寮國始終堅定奉行一個中國原則，堅決反對任何干涉中國內政的錯誤言行」。

印尼 普拉伯沃 王滬寧 雅加達 習近平

延伸閱讀

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

豪雨狂炸4國奪近千命 斯里蘭卡、印尼軍方進駐災區馳援

「兩岸同胞交流研討活動」成都開幕 王滬寧致信：反對外部勢力干涉

相關新聞

鮮芋仙台灣總部公告接手香港經營權 強調與前代理商所涉債務無關

鮮芋仙在香港的業務持續萎縮，多間分店相繼結業，近日被指再度拖欠員工薪金等。鮮芋仙台灣總部今發布聲明表示，香港地區之品牌經...

習近平與馬克宏都江堰會晤 強調「中華文明是唯一綿延不斷的偉大文明」

大陸國家主席習近平5日在成都都江堰與法國總統馬克宏舉行非正式會晤，習近平強調，中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發...

共軍上百艘船艦匯聚東海台海南海？陸外交部：不必大驚小怪

近日外媒傳出中共有上百艘船艦在東海、台海、南海一帶集結，對此大陸外交部5日指出，有關情況建議向中主管部門詢問，並重申其一...

大陸總理李強將與10個國際經濟組織負責人舉行對話會 聚焦全球發展

大陸總理李強將於9日上午在北京與10個國際組織負責人舉行「1+10」對話會，這去年以來第二度舉行。

中法5項聯合聲明重申核不擴散 習近平、馬克宏「非正式會晤」

大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏前天在北京會談後，中方昨天發布兩國簽署五項聯合聲明內容，涉及和平利用核能領域等合作。習...

王滬寧出訪 印尼寮國重申「堅持一個中國原則」

中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧本月三至四日訪問印尼。在與印尼總統普拉伯沃會見時，普拉伯沃重申堅持一個中國原則，台灣是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。