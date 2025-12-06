聽新聞
0:00 / 0:00

中法5項聯合聲明重申核不擴散 習近平、馬克宏「非正式會晤」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國家主席習近平（前左二）夫妻，5日在四川省成都市都江堰同法國總統馬克宏（前右二）夫妻邊走邊交談。新華社
大陸國家主席習近平（前左二）夫妻，5日在四川省成都市都江堰同法國總統馬克宏（前右二）夫妻邊走邊交談。新華社

大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏前天在北京會談後，中方昨天發布兩國簽署五項聯合聲明內容，涉及和平利用核能領域等合作。習近平昨天還在四川都江堰與馬克宏「非正式會晤」，強調雙方能透過對話合作，為世界和平穩定做出更大貢獻。

新華社報導，馬克宏三至五日對大陸進行國事訪問，期間中法雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢等發表中法聯合聲明。

在核能領域合作方面，聲明稱，中法將繼續秉持透明、尊重和互信原則在這一領域展開合作，雙方一致認為，核能合作是中法全面戰略夥伴關係的重要組成部分。聲明提及核電站運行管理，和在核燃料供給、核電裝備製造、鈾資源安全等領域的協調合作。

中法都認識到，核聚變（核融合）能源是人類和平利用核能的重要發展方向，中法加強核安全交流合作，人才培訓，重申雙方對國際核不擴散體系的承諾。中方贊同法國提出，二○二○年至二○五○年間將全球核能增至三倍的宣言。

農業和食品方面，在習近平於前次二○二三年馬克宏訪華時，提出「從法國農場到中國餐桌」機制下，中法表態願加強農食領域的合作夥伴關係，繼續在葡萄種植和葡萄酒釀造領域積極展開合作；烏克蘭和巴勒斯坦局勢方面，中法聯合聲明重申兩國既有立場，表示願就相關問題繼續保持密切溝通。

馬克宏昨天一早在成都城湖公園晨跑，接著訪問成都大熊貓繁育研究基地和四川大學，並與習近平在都江堰再次交流。據中方發布，馬克宏說，願和中方加強溝通協調，堅持通過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。

因大陸旅法貓熊歡歡、圓仔日前返成都，法國博瓦勒動物園團隊也隨行馬克宏探視成都大貓熊，推進下階段中法貓熊外交。據中國野生動物保護協會前日宣布，已與法國博瓦勒動物園簽署延續大熊貓保護國際合作意向，新一對貓熊計畫於二○二七年前往法國。

馬克宏 核能 動物園 習近平 貓熊 巴勒斯坦 烏克蘭

延伸閱讀

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

馬克宏訪大陸 雙方至少簽署五份聯合聲明「未提及台灣」

德媒：馬克宏警告澤倫斯基 美恐背棄烏克蘭領土訴求

習近平與馬克宏在都江堰舉行「非正式會晤」

相關新聞

鮮芋仙台灣總部公告接手香港經營權 強調與前代理商所涉債務無關

鮮芋仙在香港的業務持續萎縮，多間分店相繼結業，近日被指再度拖欠員工薪金等。鮮芋仙台灣總部今發布聲明表示，香港地區之品牌經...

習近平與馬克宏都江堰會晤 強調「中華文明是唯一綿延不斷的偉大文明」

大陸國家主席習近平5日在成都都江堰與法國總統馬克宏舉行非正式會晤，習近平強調，中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發...

共軍上百艘船艦匯聚東海台海南海？陸外交部：不必大驚小怪

近日外媒傳出中共有上百艘船艦在東海、台海、南海一帶集結，對此大陸外交部5日指出，有關情況建議向中主管部門詢問，並重申其一...

大陸總理李強將與10個國際經濟組織負責人舉行對話會 聚焦全球發展

大陸總理李強將於9日上午在北京與10個國際組織負責人舉行「1+10」對話會，這去年以來第二度舉行。

中法5項聯合聲明重申核不擴散 習近平、馬克宏「非正式會晤」

大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏前天在北京會談後，中方昨天發布兩國簽署五項聯合聲明內容，涉及和平利用核能領域等合作。習...

王滬寧出訪 印尼寮國重申「堅持一個中國原則」

中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧本月三至四日訪問印尼。在與印尼總統普拉伯沃會見時，普拉伯沃重申堅持一個中國原則，台灣是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。