中法5項聯合聲明重申核不擴散 習近平、馬克宏「非正式會晤」

大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏前天在北京會談後，中方昨天發布兩國簽署五項聯合聲明內容，涉及和平利用核能領域等合作。習近平昨天還在四川都江堰與馬克宏「非正式會晤」，強調雙方能透過對話合作，為世界和平穩定做出更大貢獻。

新華社報導，馬克宏三至五日對大陸進行國事訪問，期間中法雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢等發表中法聯合聲明。

在核能領域合作方面，聲明稱，中法將繼續秉持透明、尊重和互信原則在這一領域展開合作，雙方一致認為，核能合作是中法全面戰略夥伴關係的重要組成部分。聲明提及核電站運行管理，和在核燃料供給、核電裝備製造、鈾資源安全等領域的協調合作。

中法都認識到，核聚變（核融合）能源是人類和平利用核能的重要發展方向，中法加強核安全交流合作，人才培訓，重申雙方對國際核不擴散體系的承諾。中方贊同法國提出，二○二○年至二○五○年間將全球核能增至三倍的宣言。

農業和食品方面，在習近平於前次二○二三年馬克宏訪華時，提出「從法國農場到中國餐桌」機制下，中法表態願加強農食領域的合作夥伴關係，繼續在葡萄種植和葡萄酒釀造領域積極展開合作；烏克蘭和巴勒斯坦局勢方面，中法聯合聲明重申兩國既有立場，表示願就相關問題繼續保持密切溝通。

馬克宏昨天一早在成都城湖公園晨跑，接著訪問成都大熊貓繁育研究基地和四川大學，並與習近平在都江堰再次交流。據中方發布，馬克宏說，願和中方加強溝通協調，堅持通過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。

因大陸旅法貓熊歡歡、圓仔日前返成都，法國博瓦勒動物園團隊也隨行馬克宏探視成都大貓熊，推進下階段中法貓熊外交。據中國野生動物保護協會前日宣布，已與法國博瓦勒動物園簽署延續大熊貓保護國際合作意向，新一對貓熊計畫於二○二七年前往法國。