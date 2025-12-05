鮮芋仙台灣總部公告接手香港經營權 強調與前代理商所涉債務無關

鮮芋仙在香港的業務持續萎縮，多間分店相繼結業，近日被指再度拖欠員工薪金等。鮮芋仙台灣總部今發布聲明表示，香港地區之品牌經營權已於2025年11月1日正式轉由總部台灣經營管理，前關聯加盟商所涉及的任何債務，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。

署名「鮮芋仙台灣總部」的聲明今天在鮮芋仙香港臉書帳號「Meet Fresh鮮芋仙香港」上貼出公告，「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區之品牌經營權已於2025年11月1日正式轉由總部台灣經營管理。

該聲明強調，於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工工資、強積金MPF等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。

聲明並表示，台灣總部自11月1日接手後，所有營運事務均依香港相關法規及政府要求辦理。

《信報》指出，鮮芋仙2019年進軍香港，第一間分店設於銅鑼灣，高峰期擁有多達19間分店，但近年分店數目大減，據網站資料，目前在香港只剩下6間分店，分別位於港島、九龍、新界。

《香港01》今年8月報導，根據法庭資料，香港的鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，自2023年起有零星欠租情況，今年1月至7月底，更先後被追租近570萬港元。近日更有鮮芋仙員工表示公司未有供強積金（香港的退休保障計劃）。