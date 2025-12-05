共軍上百艘船艦匯聚東海台海南海？陸外交部：不必大驚小怪

近日外媒傳出中共有上百艘船艦在東海、台海、南海一帶集結，對此大陸外交部5日指出，有關情況建議向中主管部門詢問，並重申其一貫奉行防禦性的國防政策，中共海軍、海警嚴格按照國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。

據澎湃新聞，大陸外交部發言人林劍5日在例行記者會上，面對路透社記者詢問中共軍艦是否正在東海、南海、台海等集結船隻，以及日本防衛大臣今日聲稱「中國一直在日本周邊地區擴大並加強其軍事活動」，做出上述回應。

他指出，「你提到的有關情況建議向中方的主管部門詢問」。

林劍強調，「中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

另外據「國防部發布」微信公眾號，大陸國防部發言人蔣斌12月5日下午回應澳洲國防部稱，監測到一支中共海軍艦隊可能正前往澳洲一事時，表示「中國海軍艦艇編隊組織遠海訓練，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。

而就賴總統接受紐約時報「DealBook Summit」專訪談及國防支出、台美關係與大陸經濟等，林劍5日下午抨擊稱，「美方有關媒體為台灣當局領導人散布台獨分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對」。

林劍指出，賴清德有關言行再次暴露其頑固台獨份子本質和倚美謀獨的險惡圖謀，再次證明他是和平破壞者，麻煩製造者。「我們敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，將美國領導人所做的承諾落到實處。無論賴清德說什麼做什麼都是螳臂當車，註定失敗」。