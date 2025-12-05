外媒報導中國大陸海軍海警艦艇東亞集結 北京不證實

中日關係緊張之際，路透社昨天披露，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度多達逾百艘。面對媒體提問，中國外交部今天不證實，反稱有關方面不必大驚小怪，更不要無端炒作。

據陸媒環球網，中國外交部下午舉行例行記者會，路透社記者提問中方能否確認是否正在東海和南海大量部署海軍和海警艦艇，日本防衛省稱對中方在日本周圍部署表示擔憂，中方對此有何評論。

中國外交部發言人林劍表示，有關情況建議向中方的主管部門詢問。

林劍宣稱，中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動。「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

路透社4日報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。

報導引述區域內4位安全官員表示，中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。一份區域內相關國家的情資報告詳細描述中國海軍部署情形，消息人士要求不揭露國名，路透社已經查閱相關報告。

根據文件內容，截至3日上午，區域內仍有超過90艘中國艦艇活動，較本週稍早超過百艘的高峰減少。

國家安全局局長蔡明彥3日表示，目前正值中共軍演熱期。他指出，截至3日上午，中共的水上兵力有4個編隊在西太平洋周邊水域活動，台灣都有嚴密監控。