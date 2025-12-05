香港立法會選舉7日登場 因大火慘劇蒙陰影

香港立法會選舉將如期於7日舉行，有分析指出，大埔宏福苑的大火慘劇令這次選舉蒙上陰影，不能對投票率有太高期望。

宏福苑大火於上月26日下午發生，至今造成159人死亡，31人仍然失聯，全城悲慟。

在大火發生前，提高本屆立法會投票率顯然是港府的重點，而此舉目的相信也是要強化議會的代表性。

為了提高投票率，選舉管理委員上月公布，在投票日當天，政府會在不同區域設立三種專屬投票站，供特定人投票，他們是公務員、醫護人員和少數族裔。

此外，當局會在部分安養院及殘疾院舍設立投票站，以方便年長者、殘疾人士及照顧他們的員工投票。

選委會同時公布，本屆投票時間由早上7時30分至晚上11時30分，較上屆的早上8時30分至晚上10時30分，多了2個小時。

在宏福苑大火慘劇發生後，港府暫停了選舉競選活動，近日才重新恢復，但在慘劇陰霾的籠罩下，民眾對選舉的關注程度似乎並不大。

明報今天就刊文表示，選舉距今只有兩天，但在大埔宏福苑火災的陰霾下，社會氣氛低沉，擁有最多資源的政府也表現低調，不敢催票。

據指出，不同黨派政界人士對週日的投票率都不表樂觀，甚至質疑能否維持上屆2021年地方直選的30.2%投票率；有尋求連任的立法會議員說，大火造成的傷痛未癒，週日的投票已變成「走程序」，不能對投票率有太高期望。

與此同時，儘管選舉活動已經恢復，由於慘劇傷痛，政府的宣傳工作也變得低調。

政務司司長陳國基日前就公布，因應大埔火災情況，政府將不會按照原定計畫於6日舉辦選舉繽紛日，包括嘉年華、同樂日、綜合晚會等將會取消，只保留資訊性活動，比如巡迴展覽。

明報的文章引述資深公務員說，現在各部門都忙於救災工作，原定的選舉宣傳包括公務員到地方派發宣傳單張，都無餘力進行。

文章引述立法會議員說，火災造成的傷痛未癒，政府已不敢高調宣傳選舉，擔心激起民憤；也有官員說，政府的選舉宣傳工作趨於低調，各部門在呼籲公務員投票上，力度也大不如前。

文章表示，儘管候選人已恢復選舉活動，但政界人士認為，火災過後，社會已失去選舉氣氛，投票率不容樂觀，估計會低於上屆的三成。

文章表示，今年的登記選民人數減少了33萬，有政界人士推算，若投票人數維持2021年的135萬，投票率可達32.63%，可高於上屆的30.2%；相反，在登記選民人數減少的情況下，若投票率只能維持三成，則意味投票人數大減。

除了大火陰霾，先前也有人預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉將如同上屆一樣，投票率不會太高，在30%至40%之間。

本屆立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。

2019年香港爆發長達一年的「反送中」運動，2020年香港實施國安法，港府其後依照北京方面的決定，改變立法會選舉辦法，大致是候選人必須符合「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。

上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行改選，泛民主派基本上沒有參選，而即使參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。

香港立法會有90個議席，由3種方式產生，即選舉委員會界別選出議員40人、功能團體界別選出議員30人、地方分區直接選舉界別選出議員20人。