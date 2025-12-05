大陸總理李強將與10個國際經濟組織負責人舉行對話會 聚焦全球發展

大陸總理李強將於9日上午在北京與10個國際組織負責人舉行「1+10」對話會，這去年以來第二度舉行。

大陸外交部發言人5日宣布上述消息，具體而言，參與的全球主要國際經濟組織負責人包含新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、國際清算銀行總經理德科斯、金融穩定理事會主席貝利、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群和經濟合作與發展組織副秘書長魯日奇卡，對話會主題為「共商全球治理，共謀全球發展」。

去年12月9日李強也在北京釣魚台國賓館與上述10個國際組織負責人舉行「1+10」對話會，當時李強指出，大陸願同各方一道維護國際關係基本準則和多邊貿易體制。大陸支持各國際經濟組織為全球治理發揮重要作用，將積極承擔與自身能力相匹配的國際義務，共同推動世界經濟健康穩定發展。隔天中共總書記習近平也與上述國際組織負責人會見。

此前在2016年至2022年，時任大陸總理李克強曾與6個國際組織負責人舉行過七次「1+6圓桌對話會」，參與者包含括世界銀行、國際貨幣基金組織、世界貿易組織、國際勞工組織、經合組織及金融穩定理事會負責人。