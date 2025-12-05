聽新聞
習近平與馬克宏都江堰會晤 強調「中華文明是唯一綿延不斷的偉大文明」
大陸國家主席習近平5日在成都都江堰與法國總統馬克宏舉行非正式會晤，習近平強調，中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明，具有突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠通過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。
據央視新聞，12月5日習近平在四川省成都市都江堰同馬克宏進行友好交流。兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談。習近平介紹都江堰歷史和意義，指出都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，每次來到都江堰都能感受到先人因地制宜、順勢而為、天人合一、治水利民的偉大，從中汲取到治國理政的智慧。法蘭西民族同樣具有堅韌不拔的精神。中法兩國應該比其他國家更能夠相互理解、相互尊重。
兩國元首夫婦落座懷古亭品茗。習近平強調，國家強盛、民族復興需要物質文明的積累，也需要精神文明的昇華。有文化自信的民族，才能立得住、站得穩、行得遠。中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明，具有突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。
他指出，中法兩國分別是東西方文明的傑出代表。兩國共有的獨立自主精神，就源於各自深厚的文化底蘊。面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠通過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。
習近平夫婦邀請馬克宏夫婦共進午餐，繼續深入交流。兩國元首一致同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。
