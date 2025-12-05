雙城論壇何時辦？蔣萬安：15天前要提申請 最後階段努力溝通

雙城論壇預定年底舉行，目前仍未確定時間。台北市長蔣萬安今表示，有一些最後階段的行政細節要做確認，依照規定要在15天前向陸委會提出申請，最後階段也會努力溝通和協調。

蔣萬安今下午赴議會備詢，議員汪志冰質詢雙城論壇時程，到今天12月5日，目前沒半點風聲或跡象確定可以到上海。蔣萬安回應，確定的是如果能夠順利舉辦，時間就會落在12月底，現在有一些最後階段的行政細節要做確認，依照規定要在15天前向陸委會提出申請，核定後才能順利成行，目前在最後階段也會努力溝通和協調。

蔣萬安說，有些行政作業必須要先做，包括2個MOU，北市還沒有提出申請，因為還不需要那麼早。依照過去慣例，確定要舉辦時間前提出申請。正在跟上海方做最後確認，也必須雙方可以的時間，北市包括議會開議期間哪幾天委員會是沒有排程。

林奕華補充，舉辦上有很多細節須要討論，包括日期、行程等各方面，有很多需要協調，都是雙方一起協調、說明；MOU已經先啟動，有一份已經送出去也核回來，兩個MOU都確定下來。