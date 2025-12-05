中法核能合作聲明 中國贊同法國到2050年全球核能增至三倍

法國總統馬克宏訪陸第三天行程期間，央視新聞客戶端發布「中、法關於持續推動和平利用核能領域合作的聯合聲明」，聯合聲明中表明，中法雙方將繼續深度參與國際熱核聚變實驗堆（ITER）國際大科學工程，為ITER計劃順利推進、如期建成作出應有貢獻。兩國將探討小型模組化核反應器的開發及人工智能技術應用等實施新的合作項目。中國並贊同法國提出的關於在2020年至2050年期間將全球核能增至三倍的宣言。

聲明指出，中法兩國將在1997年「政府間和平利用核能合作協定」及1982年「和平利用核能合作議定書」的框架下，開展工業和科技合作。

雙方一致認為，將充分發揮現有合作項目的作用，繼續開展核能技術創新研發合作；並探討在小型模組化反應器開發、人工智能技術應用（特別是透過製造過程的數位化和自動化）以及電力生產以外的和平利用（熱能、醫學放射性同位素）等方向實施新的合作項目的可能性。

認識到在核燃料供應、核電裝備製造、鈾資源安全等領域開展協調合作，對於保障核能產業鏈供應鏈穩定性至關重要；中法將共同致力於確保安全、可靠、可持續的乏燃料和放射性廢物處理處置。

聲明並提到，雙方體認到，核融合能源是人類和平利用核能的重要發展方向，也是未來擁有豐富零碳能源的重要選項，願繼續深度參與國際熱核聚變實驗堆（ITER）國際大科學工程，為ITER計劃順利推進、如期建成作出應有貢獻。

雙方重申對國際核不擴散體系的承諾，特別是對《不擴散核武器條約》的承諾，並強調國際原子能機構在確保核安全、核安保和核不擴散義務方面發揮著核心作用。兩國將與國際原子能總署一道，將在資金可及並符合各自國內法律要求的前提下，為實現上述目標提供所需的必要資源。

雙方承諾，支持國際核能發展，依照核安、核安保和核不擴散的國際義務，實現能源結構低碳化。此外，雙方認識到發展全球核能的理想抱負。作為加速實現碳中和承諾的一部分，中國贊同法國提出的關於在2020年至2050年期間將全球核能增至三倍的宣言。