穿梭兩岸！昨才在北京拜會中共中聯部 美國智庫NCAFP今訪台北海基會

美國外交政策全國委員會近日又開始了最新一輪穿梭兩岸的行程，4日才在北京與中共中聯部副部長陸慷舉行會晤的訪團，5日上午已經出現在台北，並拜會海基會。海基會董事長吳豊山向訪團表示，賴總統的兩岸政策核心，是以「對等與尊嚴的對話」取代對抗，以「健康且有序的交流」取代圍堵，藉此增進兩岸合作。

海基會5日午間表示，美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特（Susan M. Elliott）一行，今（5）日上午造訪海基會，由董事長吳豊山親自接待。訪問團與吳豊山董事長就台、美、中相關情勢廣泛交換意見。

吳豊山向訪團表示，賴總統的兩岸政策核心，是以「對等與尊嚴的對話」取代對抗，以「健康且有序的交流」取代圍堵，藉此增進兩岸合作。海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直以來均全力履行相關職責，「本會亦持續努力推動恢復兩岸對話」。

該訪問團繼去年造訪海基會後，今年再次來訪，盼能聽取重要觀察與建議。此次訪團成員包括該會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Winfrid Eikenberry）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F.Burghardt）、Macro Advisory Partners 諮詢公司合夥人貝沙蘭（Sarah Beran）、布魯金斯研究院中國中心兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、亞太安全論壇資深計畫經理史芭蔓（Emily Sparkman）。

海基會指出，訪團此次來台前已先後訪問上海與北京，離台後亦將前往南韓與日本進行交流。

而據中共中聯部官網5日消息，12月4日，中共中央對外聯絡部副部長陸慷在北京會見美國外交政策全國委員會代表團，「就中美關係及共同關心的問題交換看法」。陸慷著重介紹了中共廿屆四中全會精神和「十五五」規劃建議有關內容。

據悉，12月1日，NCAFP代表團一行到訪上海國際問題研究院，由上研院台港澳所所長邵育群主持座談。雙方專家圍繞「中美關係、台灣問題、朝鮮半島問題、烏克蘭問題」等進行深入、坦誠的交流。同日訪團也到訪復旦大學美國研究中心並舉行座談，雙方圍繞「中美關係走向、台灣問題、中美經濟與科技競爭態勢等問題」，進行深入交流與研討。

「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）成立於 1974 年，是紐約具代表性的知名智庫之一。該機構長期以超越政黨立場的視角，對全球重大議題進行深入分析與政策評估，對華府外交決策具有一定影響力。

近年來，NCAFP時常穿梭兩岸，曾在2017年1月發布報告呼籲美國支持兩岸建立「新暫行架構」（new modus vivendi）受矚，並披露時任總統蔡英文正尋求與北京建立管道，討論制定一項雙方都能接受的新諒解以取代「九二共識」，但相關努力並未成功，尤其因為「川蔡通話」，大陸不願回應蔡英文。