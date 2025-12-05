王滬寧訪印尼：相信印尼會恪守一個中國原則、支持國家統一

中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧在結束寮國的訪問後轉往印尼，他強調，相信印尼會恪守一個中國原則，支持中國人民反對台獨分裂、爭取國家統一的正義事業。印尼總統則重申堅持一個中國原則，台灣是中國的一部分。

據新華社，王滬寧12月3日至4日應印尼人民協商會議主席穆札尼邀請，對印尼進行正式友好訪問，在雅加達分別會見印尼總統普拉伯沃、國會議長布安、地方代表理事會主席納加穆丁，同印尼人民協商會議主席穆札尼會談。

消息指出，會見普拉伯沃時，王滬寧轉達了大陸國家主席習近平的問候和祝願，並就蘇門答臘地區遭受嚴重暴雨洪澇災害表示慰問。王滬寧表示大陸願同印尼落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接，攜手走好具有各自特色的現代化道路，為世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。大陸堅定支持印尼政府維護政治和社會穩定，實現更大發展。「相信印尼會恪守一個中國原則，支持中國人民反對『台獨』分裂、爭取國家統一的正義事業」。

普拉伯沃則表示「印尼重申堅持一個中國原則，台灣是中國的一部分」。印尼對雙邊關係前景充滿信心，願鞏固兩國關係良好發展勢頭，推動實現更高水準的全面戰略夥伴關係。此外，訪問期間，王滬寧介紹了中共二十屆四中全會情況，表示大陸願推動中國式現代化與「黃金印尼2045」願景深度對接，推進雙邊務實合作。

印尼總統府則指出，普拉伯沃是在雅加達獨立宮會晤王滬寧，並舉行隆重歡迎儀式，會談結束後，普拉伯沃贈送了王滬寧幾份紀念品。此外，普拉伯沃還展示了一張名為薩特里奧．維拉塔瑪（Satrio Wiratama，簡稱Rio）的熊貓寶寶的照片，Rio寓意「高尚的奮鬥」、「勇敢」和「善良」。

先前王滬寧應寮國人民革命黨中央和寮國政府邀請，於12月1日至3日率中共黨政代表團對寮國進行正式友好訪問並出席寮國建國50周年慶祝活動，在永珍分別會見寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，總理宋賽，國會主席賽宋蓬，同建國陣線中央委員會主席辛拉馮舉行會談。

陸方的通稿顯示，通倫表示，寮方由衷感謝中方長期以來提供的寶貴支持和無私幫助。當前雙邊關係處於歷史最好時期，兩國合作成果豐碩，實實在在造福寮國人民。寮方願同中方一道，推動寮中命運共同體建設邁上更高水平。「寮國始終堅定奉行一個中國原則，堅決反對任何干涉中國內政的錯誤言行」。