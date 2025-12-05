快訊

會莫迪 普亭：印度、中國都是親密朋友 不認為有權介入印中關係

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
俄國總統普亭（左）四日抵達新德里訪問，印度總理莫迪（右）親自在機場迎接，兩人並同成一部車離去。（法新社）
俄國總統普亭（左）四日抵達新德里訪問，印度總理莫迪（右）親自在機場迎接，兩人並同成一部車離去。（法新社）

俄羅斯總統普亭正在印度訪問，他接受印媒採訪時表示，「印度、中國都是我們的親密朋友，我們非常珍視這一點」，普亭還指出，俄羅斯並不認為自己有權介入印中兩國關係。

據俄羅斯衛星通訊社，普亭在接受India Today頻道採訪時說，「印度、中國都是我們的親密朋友，我們非常珍視這一點」。俄羅斯並不認為自己有權介入印中兩國關係。

他並提及，自己知道印度總理莫迪與大陸國家主席習近平「都致力於尋找解決所有問題的方案」，即使是最複雜的國家間問題。我知道這一點，是因為兩人都意識到某些緊張局勢正在加劇，並且二人都在竭盡全力尋求解決這些問題的辦法，我對此非常清楚也可以清晰地看到。而他們成功的關鍵原因在於他們的智慧，這也是我們極為重視的。

針對大陸、俄國、印度都有加入的金磚國家機制，普亭表示，「我們目前沒有在金磚國家內部建立單一貨幣的目標。這是一個平穩的過程」。他還指出，在這一問題上不應操之過急，以防犯下嚴重錯誤。為此，他以歐洲為例，指出在整個歐洲引入單一貨幣體系時，其部分成員國當時並未做好準備。

應印度總理莫迪邀請，普亭於12月4日至5日對印度進行國事訪問。雙方此次聚焦能源、太空、民航等領域合作。

印度 普亭 俄羅斯 莫迪

