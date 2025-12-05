習近平會馬克宏 牽手經貿

大陸國家主席習近平在北京會見法國總統馬克宏時表示，中法兩國要鞏固航空、航太、核能等傳統領域合作，挖掘綠色經濟、數位經濟、生物醫藥、人工智慧、新能源等領域合作潛力。馬克宏說，願同中方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作。會談後，兩人共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。

馬克宏3日起訪問大陸三天，這是馬克宏2017年執政以來，第四次訪問中國大陸。他於昨（4）日在北京與習近平舉行會談、出席合作文件簽字儀式，並共同出席中法企業家委員會第七次會議閉幕式。

央視新聞報導，習近平在會談中強調，中法要鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，挖掘綠色經濟、數位經濟、生物醫藥、人工智慧、新能源等領域合作潛力。

中方願進口更多法國優質產品，歡迎更多法國企業到大陸發展，也希望法方為大陸企業提供公平環境和穩定預期。

面對國際局勢，習近平形容當前世界「很不太平」，熱點問題「多點爆發、複雜難解」，強調中法同為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，應當踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，就政治解決爭端、促進世界和平穩定加強溝通和協作。

就中歐關係，習近平指出，「脫鉤斷鏈」意味著自我封閉，保護主義不能解決世界產業結構調整的問題，雙方應該堅持夥伴關係定位，秉持開放態度推進合作，確保中歐關係沿著獨立自主、合作共贏的正確軌道發展。