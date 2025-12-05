陸東海集結逾百船艦 規模空前

路透四日報導，根據四位消息人士和路透檢視的情資報告，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。該報導稱，這是中國至今最大規模的海上武力展示。

儘管共軍尚未對舉行大規模的正式操演做出任何宣布，但中國正值傳統的軍演熱季。鑒於在日本首相高市早苗的「台灣有事」論後，中日處於外交危機，因此中國的軍演活動正在增加。賴清德總統十一月宣布台幣一點二五兆元的「抗中」國防特別預算也已惹惱北京。

區域內國家的四位安全官員說，中國船艦已在海上集結，從黃海南部至東海，並往南至存在主權爭議的南海，還到太平洋。上述說法獲區域內某國情資報告的佐證，這些報告詳述中國船艦的相關部署。文件顯示，截至四日上午，區域內有九十多艘中國船艦在執行任務，本周稍早一度逾百艘。消息人士說，這次的軍事行動超過中國去年十二月的大規模海軍部署，當時促使台灣提高警戒等級，但中國從未正式證實相關操演。

上述四位官員中的其中一人說，中國在十一月十四日召見日本駐中大使金杉憲治抗議高市的相關發言後，就已開始向區域內派遣數量比平常多的船艦。該官員還說，這遠超過中國的國防需求，並為各方製造風險；北京正藉由此次空前的部署，測試區域內各國政府的反應。中國國防部、外交部及國台辦均尚未對此置評。

日本自衛隊雖不願對中國個別的軍事動作置評，但其聲明寫道，根據其評估，並不認為自十一月十四日以來，中國在東海的軍事活動已急劇增加；儘管如此，據信中國軍方正尋求透過強化海上力量，提升在更遠海空域遂行作戰能力。

中華戰略學會資深研究員張競分析，這是共軍每年例行的「歲末冬操」演練科目，真正驗收與考核的重點，其實是各軍港的後勤整補與調度能量。艦艇出港演練的是一般演訓科目，每年都會定期實施類似的演練。