聽新聞
0:00 / 0:00
藍批綠不助日降溫 「只想著為自己賺政治紅利」
日本首相高市早苗最新的國會答詢稱，日本政府維持「理解並尊重」一九七二年日中聯合聲明。台灣藍綠雙方各有解讀，民進黨昨稱白話文就是「我知道了，這是你的意思，跟我的意思不同」。國民黨發言人牛煦庭批民進黨自我轉譯，期待升溫帶來政治紅利。
民進黨發言人吳崢昨指出，有媒體或網路ＫＯＬ（意見領袖）稱高市早苗支持台灣是中國一部分，但原話是理解且尊重，「白話文就是我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思不同。」
吳崢說，中國或網軍一直帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得被國際社會放棄，要讓台灣人對周邊友邦失去信心，都是一貫手法，透過錯誤詮釋國際法狀態來打擊台灣人信心。
國民黨發言人牛煦庭表示，各界普遍解讀高市早苗三日的答詢，能看出日本希望藉此讓局勢能稍微降溫並緩解僵局。他說，民進黨若真的考慮到日本面對的困難，應要理解這段對話背後的真實用意，而非試圖自我轉譯，再次期待局勢升溫帶給民進黨政治紅利；國民黨主張「台灣沒事，日本沒事」，區域的穩定才是國際社會共同追求的目標。
另，第四十九屆台日經濟貿易會議昨登場，日本台灣交流協會會長隅修三致詞表示，現在國際環境動盪不安，前途發展情勢難測，如今面臨日益緊張局面，甚至有人試圖以武力或威脅手段片面改變現狀。
台灣是日本極為重要的夥伴與珍貴的友人，「我們與台灣擁有同樣的基本價值觀」，且具有密切的經貿關係和人民交流來往。
台灣日本關係協會會長蘇嘉全說，近期中國持續對日本祭出經濟施壓與不當制裁，「我們除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品」，展現民主夥伴之間的互信與情誼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言