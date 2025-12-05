藍批綠不助日降溫 「只想著為自己賺政治紅利」

日本首相高市早苗最新的國會答詢稱，日本政府維持「理解並尊重」一九七二年日中聯合聲明。台灣藍綠雙方各有解讀，民進黨昨稱白話文就是「我知道了，這是你的意思，跟我的意思不同」。國民黨發言人牛煦庭批民進黨自我轉譯，期待升溫帶來政治紅利。

民進黨發言人吳崢昨指出，有媒體或網路ＫＯＬ（意見領袖）稱高市早苗支持台灣是中國一部分，但原話是理解且尊重，「白話文就是我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思不同。」

吳崢說，中國或網軍一直帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得被國際社會放棄，要讓台灣人對周邊友邦失去信心，都是一貫手法，透過錯誤詮釋國際法狀態來打擊台灣人信心。

國民黨發言人牛煦庭表示，各界普遍解讀高市早苗三日的答詢，能看出日本希望藉此讓局勢能稍微降溫並緩解僵局。他說，民進黨若真的考慮到日本面對的困難，應要理解這段對話背後的真實用意，而非試圖自我轉譯，再次期待局勢升溫帶給民進黨政治紅利；國民黨主張「台灣沒事，日本沒事」，區域的穩定才是國際社會共同追求的目標。

另，第四十九屆台日經濟貿易會議昨登場，日本台灣交流協會會長隅修三致詞表示，現在國際環境動盪不安，前途發展情勢難測，如今面臨日益緊張局面，甚至有人試圖以武力或威脅手段片面改變現狀。

台灣是日本極為重要的夥伴與珍貴的友人，「我們與台灣擁有同樣的基本價值觀」，且具有密切的經貿關係和人民交流來往。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全說，近期中國持續對日本祭出經濟施壓與不當制裁，「我們除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品」，展現民主夥伴之間的互信與情誼。