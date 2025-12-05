聽新聞
馬克宏訪陸會習近平 盼陸與G7合作

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
法國總統馬克宏（右）到訪北京。大陸國家主席習近平（左）在人民大會堂北大廳為馬克宏舉行歡迎儀式。中新社
法國總統馬克宏（右）到訪北京。大陸國家主席習近平（左）在人民大會堂北大廳為馬克宏舉行歡迎儀式。中新社

法國總統馬克宏任內第四度訪陸，昨在北京與大陸國家主席習近平會談，今起還將一同訪問四川。習近平表示，中法應在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。馬克宏稱，法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。

馬克宏及其夫人、多名內閣成員三日抵北京，大陸外長王毅接機後，昨天上午習近平和夫人彭麗媛，在北京人民大會堂為馬克宏夫婦舉行歡迎儀式。會談時，習近平說，中法兩國應高舉多邊主義旗幟，堅持平等對話、開放合作，讓中法全面戰略夥伴關係在「新甲子」走得更穩更好。

習近平強調，中法應在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係政治基礎。兩國要拓展合作空間，願進口更多法國優質產品，歡迎法企來華發展。

據中方發布，馬克宏說，「法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係」。兩人還就烏克蘭危機交換意見，共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域合作文件，共同會見記者，出席中法企業家委員會會議閉幕式。

路透和法新社報導，中法同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。馬克宏告訴習近平，兩國必須克服彼此分歧，就烏克蘭問題強調中法合作至關重要。由於法國是明年七大工業國集團（Ｇ７）峰會主辦國，馬克宏呼籲重新平衡貿易關係，希望大陸與Ｇ７合作。

中法在既有的中歐電動車、白蘭地等問題，及大陸對空中巴士的訂單等議題也受外界關注。據統計，去年法中貿易逆差已擴至四百六十億歐元（約新台幣一點六八兆元），馬克宏希望能平衡中法貿易。

習近平今將陪同馬克宏訪問四川成都（挑選大熊貓），法國先前租借的兩隻貓熊已歸還，習近平昨在共同會見記者時說，兩國將展開新一輪大熊貓（貓熊）保護合作。

馬克宏前次是於二○二三年，與歐盟委員會主席馮德萊恩共同訪陸，此次單獨成行，中方定義為對習近平去年在中法建交六十周年之際對法國進行歷史性國事訪問的「回訪」，習近平幾乎全程陪同。半島電視台、路透社等媒體稱這是罕見待遇。

王毅三日也在北京會見法國外長巴羅，就日本首相高市早苗言論闡述立場，呼籲法國共同維護二戰勝利成果，「絕不允許日本借台灣問題生事」。

馬克宏 習近平 台灣問題 G7 貓熊

