兩岸共打協議停擺 陸經小三通遣回10名台詐騙犯

兩岸交流冰封，共同打擊犯罪及司法互助協議模式虛設，中國大陸前晚透過小三通，將十名受刑期滿的詐團成員遣送到金門，昨下午陸方再押解三名詐團成員，在廈門五通碼頭登船前就被發現，我方拒收未上船，但昨晚已抵松山機場。

十人中四名通緝犯移送金門地檢署發監執行，另四名由原通緝地檢署視訊後，搭機返台等候傳訊。還有兩人因未遭通緝，入境金門後離去。

二○○九年海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助在第三次江陳會談中敲定，合作方式包括交換犯罪情資、協緝刑事犯與刑事嫌疑犯並遣返。

同行搭船的旅客回想，前晚小三通倒數第二、三班船有幾名理平頭的台灣旅客，由大陸公安嚴密監控，在五通碼頭強制登船。船一到金門水頭碼頭，移民署與港警中隊馬上接手查核身分，由於多數無證件，加上當中部分人還是通緝犯，耗費大量時間，隨後移送金門地檢署偵辦。

「大陸之前都沒知會金門，是航商主動通報可能有狀況。」相關船務代理透露，這批男子年紀在廿二歲至卅七歲間，稱是遭人口販運被騙到柬埔寨從事詐騙，被押解遣返大陸後，依詐欺罪判刑，在山西太原等地服刑，刑期結束後陸方遣返出境，眾人身無分文、全無證件，皆留平頭。

昨天下午又有三名台籍通緝犯要被大陸公安遣返金門，航商與相關單位提前通報後，金門端明確拒絕，理由是「身分仍在查證」，最後無法上船。昨晚三人已搭機抵達松山機場，警方掌握狀況。

地方人士直言，小三通原為便利交流，如今卻成陸方遣返人犯的新通道，凸顯兩岸執法溝通機制斷鏈，恐為金門邊境管理帶來更多變數。相關人士也說，此案文書繁雜，因部分跨單位橫向聯繫不到位，造成承辦單位壓力倍增。

陸委會副主委梁文傑昨天下午證實「對方有事先通知我方」，這次對方通知我方「確實比較慢」，過去都會「先講好一個時間」。梁文傑說，這次遣返確實和過去兩岸共打機制「不太一樣」，最近幾年我方也有要遣返回去的，但因對方政治障礙，協議無法進行。「他們這次採取這樣的作法，我們雖然不滿意，但還是要務實處理」。他坦承這次通報確實不是按照「固定管道」。

他並強調，不管怎麼樣，他們是國人，有回台的權利，而且在我方也是通緝犯。