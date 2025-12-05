冷眼集／雙城論壇卡關…城市交流蒙陰影 賴總統別再走鋼索

賴清德總統上任後，兩岸進入「冰河期」，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安接連接受本報專訪，都點出賴總統作為恐讓各界「誤判」，兩名市長深切憂慮區域緊張，衝突恐一觸即發，建言猶如警鐘，賴總統別堅持走在鋼索上玩火。

賴清德最近提出「二○二七年武統論」及史無前例的軍售最高預算，究竟是要帶領人民避戰或迎戰，讓人摸不著頭緒，也難怪盧秀燕接受本報專訪時抨擊，賴「武統論」若不夠精準，不僅自己人誤判，也會讓國際誤判；蔣萬安也表示，不讓對岸官員來了解民情，兩岸愈緊張、愈不交流，他擔心因「誤會」而「誤判」。

回顧前總統蔡英文執政時期，兩岸關係雖然緊張，但蔣萬安剛上任市長之際，仍能順利帶團赴上海雙城論壇，蔡主政期間也未見大規模封殺大陸官員來台。

但賴總統上任後，不只首度封殺上海市台辦主任金梅等十一名官員、媒體來參加去年雙城論壇，今年上海市文旅局副局長金雷等十一人等團來參加台北燈節也被封殺，雙邊的城市交流已被賴政府視為洪水猛獸。

陸委會今年還玩兩面手法，主委邱垂正上月公開表示雙城論壇「只要申請就會准」，但同時又封殺上海市台辦副主任李驍東來台討論雙城論壇事宜。李驍東向來被視為「知台派」，為民間、城市間交流來台，如今賴政府連「知台派」都充滿敵意。

賴政府除在國防不斷使力，更持續箝制陸配在台生活等權利，我方「絕對惡意」已傳達給對岸政府、人民，甚至賴總統接受紐時專訪提到「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，也會被視為挑釁，將人民推入兵凶戰危。

民進黨祭出的「抗中保台」、「芒果乾」已讓國人反感，大罷免才會大失敗，雙城論壇送件在即，若口口聲聲說「樂觀其成」的陸委會又給蔣市府穿小鞋，讓城市交流的雙城論壇蒙上陰影或技術性破局，絕對會被人民唾棄，衝擊明年選舉。