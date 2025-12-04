快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

參與制定陸方「兩岸共通標準」會被罰？陸委會：是陸內規而非兩岸協議

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑4日下午解釋大陸福建省相關兩岸共通標準條例，相關內容還未看到，但一些例子都是他們的內規，台灣不可能適用。記者廖士鋒／攝影
大陸福建省人大近日通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，陸委會起初提醒參與大陸制定標準的國人或團體，依兩岸條例，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與大陸從事合作行為，應注意遵守兩岸條例規定。不過對於既然認定該條例對台不生效力，是不是仍有觸法疑慮？陸委會今日再度說明。

大陸福建省人大常委會最近通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，國台辦說這對打造兩岸共同市場有重要意義，陸委會昨晚表示該條例對台灣不生效力，並提醒參與制定「標準」的國人、企業、機構或團體，依「兩岸人民關係條例」第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與陸方部門從事合作行為，應遵守兩岸條例第33條之1規定。

陸委會4日下午舉行例行記者會。本報記者詢問政府如何看待「兩岸共通標準」概念？它是兩岸協議還是陸方內規？如果閩省條例對台灣不生效力，是否就不會觸犯兩岸條例第5條之1第2項規定？

陸委會副主委梁文傑回應，現在還沒有看到條例的全文，所以並沒有全面的掌握，還是要看條例裡面具體的規定是什麼。他表示，所謂的「共通標準」，照陸委會目前所了解，是找了各行各業，有很多事項，找了一些台灣的業者去參與共同制定，「如果這個制定的結果、這些標準，只適用在大陸地區或福建地區，就不算是兩岸協議，就算是陸方自己的內規」。

梁文傑舉例，譬如說裡面有「台式烏龍茶」製作標準，台式烏龍茶怎麼製作在台灣沒有規定，如果他們那邊有規定，也只適用在大陸地區販賣的這些產品，還有沙茶麵、花生湯的製作規則，都是台灣所沒有，台灣也不可能採用這些規則，陸方還規定媽祖的祭典要怎麼辦，只能說是他們自己的內規，「我們在台灣是不可能有這樣的東西」。

他強調，如果這些東西都是對面的內規，那就不算是任何兩岸協議，所以也對台灣不生效力。而在台灣，如果涉及公權力，譬如說某些食品成分不得檢出，或是檢出標準這種涉及公權力的，在我們這裡適用的話，當然是採行我們自己自己的標準，也不可能採行「兩岸共通標準」。

