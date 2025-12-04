會見陸人大委員長趙樂際後 法總統馬克宏已抵成都

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國人大委員長趙樂際（右）會見法國總統馬克宏（左）。中新社
大陸全國人大委員長趙樂際（右）會見法國總統馬克宏（左）。中新社

法國總統馬克宏昨起展開為期三天的訪華行程，在今天分別與大陸國家主席習近平會談，會見大陸國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際後，據新華社，馬克宏晚間已抵達成都。

今天上午，習近平在北京人民大會堂與馬克宏會談，下午，馬克宏與李強會見。據中新社晚間報導，今日下午，馬克宏也與趙樂際舉行了會見。

中方發布，趙樂際說，中方願和法方一道，落實好兩國元首重要共識，弘揚中法建交精神，密切友好往來，深化互利合作，擴大人文交流，加強多邊領域對話協作，推動兩國關係穩健、積極發展。

他說，大陸全國人大願和法國議會兩院密切各層級交流交往，分享立法、監督等工作經驗，為兩國務實合作提供法律保障。

據中方發布，馬克宏說，法中保持坦誠直接、內涵豐富的對話，達成許多共識。法方欽佩中國在經濟、科技等領域取得的成就，願和中方深化務實合作，加強立法機構交往，共同應對全球性挑戰，不斷推動法中關係平衡發展。

接著，新華社晚間再報導，結束北京訪問行程後，12月4日晚，馬克宏乘機抵達成都。

這是馬克宏任內第四次對大陸進行國事訪問，除北京外，馬克宏均保持訪問其他城市的傳統，過去曾先後訪問過西安、上海、廣州等地。

值得注意的是，馬克宏此訪習近平幾乎全程陪同，今天上午會談後，共同會見記者，共同出席中法企業家委員會第七次會議閉幕式，明天兩人也將一同訪問四川成都，路透社等外媒報導形容是罕見的待遇。

法國先前向大陸租借的兩隻貓熊已歸還至四川省，推進下階段的合作，被視為此次馬克宏夫婦訪華的可能原因之一。習近平今天在共同會見記者時也證實，兩國將展開新一輪大熊貓（貓熊）保護合作。

