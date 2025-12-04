我禁1年…陸媒早爆料小紅書「騙子集散地」 從假貨到禁藥都能賣

中國社群平台「小紅書」因涉詐且資安檢測不合格，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令1年，大陸網友對此反應不一。在中國媒體上，有關小紅書上詐騙的報導屢見不鮮，還稱小紅書為「騙子集散地」。

今年5月，鄭州報業集團新媒體平台「正觀新聞」報導一起案例，即使是小紅書收費認證過的企業專業號、擁有藍V標識的小紅書企業專號，仍然出現詐騙。冒先生3月時聯繫小紅書上一家提供學術論文諮詢服務的公司，一共繳了人民幣7500元（約新台幣3萬3000元）後，沒有等到所需的服務，卻在半個月後接到警方電話，才發現自己被騙，這筆錢匯入涉外網路電信詐騙的收錢黑戶頭。

儘管此案例中所有的資訊都來自小紅書，但是小紅書方面卻回應：「沒有走平台交易，小紅書對於類似事件沒有賠付方案。」

報導說，小紅書3月公布2024年平台反詐治理成果：全年共處置涉詐違規帳號492萬個，主動攔截94.3%的詐騙行為，詐騙舉報量下降60%，但也承認「站外導流難追蹤」。

小紅書反詐治理負責人蒼連說，詐騙者往往將用戶引導至第三方平台實施進一步詐騙活動，這一比例高達95%，導致難以實現有效追蹤。

報導引述河南有章律師事務所律師李興興說，小紅書上申請擁有藍V標識的帳號，需要經過小紅書平台認證、資料合法齊備才可以開通。平台需對審核失職承擔責任。

9月，「正觀新聞正觀號」發文表示，近年來，小紅書上「虛假『種草』（向別人推薦好貨並誘導購買）」、消費欺詐、網路詐騙等亂象頻發，「黑貓投訴」平台數據顯示，小紅書近年以來投訴量飆升，其中「詐騙」、「售假」、「虛假宣傳」相關投訴占比超過40% 。

報導指出，從普通用戶因虛假種草買到劣質產品，到創業者被「加盟騙局」騙取數十萬元，再到單身群體陷入「殺豬盤」損失百萬，小紅書逐漸被貼上「騙子聚集地」的標籤。2025年上半年，小紅書就封禁超過1000萬個網路黑色產業與灰色產業帳號。

北京廣播電視台新媒體「北京時間」去年10月也曾報導小紅書上多個詐騙案例，指小紅書上的虛假商品騙局涉及多個領域，包括高級葡萄酒騙局、違禁減肥藥、旅遊詐騙等。文中提到，部分觀點也認為，小紅書平台目前已淪為「騙子集散地」，是「滋生騙子的溫床」。

#台灣封鎖小紅書一年#今晚登上中國社群平台微博的熱搜冠軍，網友反應不一，有些人說「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該封」、「封得好」、「毒瘤軟件」；但也有人反諷「不是標榜民主自由嗎」、「毫無自信可言」；還有人讚揚小紅書台灣IP用戶特別友好，對不能與台灣網友互動表示難過。

內政部警政署刑事局下午舉行「守護台灣 打擊涉詐危安APP 全民一起來」記者會，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。