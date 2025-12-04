快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

李強會見馬克宏 望法國推動歐盟妥處中歐分歧

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
法國總統馬克宏。法新社
法國總統馬克宏。法新社

在中歐經貿關係因歐盟擬外國投資規範又趨於緊張，和過往電動車、白蘭地等議題未完全解決下，大陸國務院總理李強4日在北京會見法國總統馬克宏時說，希望法方推動歐盟堅持中歐夥伴定位，落實好雙方已達成的共識，聚焦合作，妥處分歧，維護中歐關係的正確發展方向。

馬克宏昨抵達北京，進行任內第四次訪華行程，在今天上午與大陸國家主席習近平會談後，據新華社，下午李強在北京人民大會堂會見了馬克宏。

中方發布，李強說，中法同為全球主要經濟體和聯合國安理會常任理事國，保持密切戰略溝通，展開協調有力行動，不僅有利於雙方攜手發展，也能為當今變亂交織的世界注入更多穩定性、確定性。

李強說，中方願和法方一道繼續努力，賡續傳統友誼，鞏固政治互信，加強全方位合作，推動中法全面戰略夥伴關係邁上新台階。

李強指出，中法作為長期重要經貿夥伴，經濟互補性強、利益契合點多、合作基礎扎實，進一步拉緊經貿紐帶，就能匯聚更大發展合力，在相互成就中更好共促繁榮。中方願和法方加強發展戰略對接，擴大雙向開放，做強航空、航天、民用核能等傳統領域合作，加快推進人工智慧、綠色發展、銀發經濟等新興領域合作。中方支持中國企業赴法投資，希望法方提供公平公正的良好營商環境。

李強提及，當前，單邊主義、保護主義抬頭，國際經貿摩擦紛爭增多。越是這樣，越需要各方及時溝通、加深理解，求同存異、切實行動，相向而行妥善解決彼此合理關切。

他呼籲，希望法方推動歐盟堅持中歐夥伴定位，落實好雙方已達成的共識，聚焦合作，妥處分歧，維護中歐關係的正確發展方向。中方願和法方一道堅定維護自由貿易和經濟全球化。

據中方發布，馬克宏首先稱他與習近平的會晤，共同擘畫了法中全面戰略夥伴關係持續深入發展的願景。馬克宏說，願和中方加強各層級交往對話，擴大雙向開放和相互投資，深化經貿、農業、航天、航空、民用核能、可再生能源等領域合作，共同開拓第三方市場。法方願和中方加強協作，維護自由貿易和多邊貿易體制，推動改革完善全球治理體系。

馬克宏 中方 李強

延伸閱讀

中法元首會談…習近平籲在核心利益上相互支持 馬克宏：堅定奉行一中

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

王毅與法國外長會談 主動提高市涉台言論、籲法「支持中方立場」

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

相關新聞

我禁1年…陸媒早爆料小紅書「騙子集散地」 從假貨到禁藥都能賣

中國社群平台「小紅書」因涉詐且資安檢測不合格，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令1年，大陸網友對此反應不一。在...

陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

大陸公安昨天遣返多位台灣籍涉詐人士到金門，傳出未向我方通報，對於大陸是否有循兩岸共打協議通報，陸委會副主委梁文傑4日下午...

李強會見馬克宏 望法國推動歐盟妥處中歐分歧

在中歐經貿關係因歐盟擬外國投資規範又趨於緊張，和過往電動車、白蘭地等議題未完全解決下，大陸國務院總理李強4日在北京會見法...

馬克宏習近平互動熱絡 分析：各有盤算牽制夥伴關係

法國總統馬克宏敦促中國領導人習近平在地緣政治、貿易和環境議題上加強合作。歐洲聯盟尋求中國協助終結烏克蘭戰爭；北京則希望在...

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此陸委會說，這是針對詐騙和假...

「16個主要分歧立場未變」馬克宏訪陸 學者分析難有重大突破

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問，中國學者認為，這次訪問難有重大突破，尤其是在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。