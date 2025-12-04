福建兩岸共通標準條例 陸委會重申：大陸內規對台沒效力

快訊

中央社／ 台北4日電

中國大陸福建省人大常委會日前表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」。陸委會今天重申，這不算是兩岸協議，算是中國大陸內規，對於台灣沒有效力。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，目前還沒有看到條例全文，未能有全面的掌握。根據現有了解，中國大陸福建省找了來自各行各業的台灣業者去參與制定，制定出來的結果只適用在大陸地區、福建省，這不算是兩岸協議，這算是中國大陸內規。

他舉例，福建省主導台式烏龍茶製作標準，不過這在台灣是沒有加以規定的，依據對岸規定所製作的產品也僅適用在大陸地區販賣；另外還有沙茶麵、花生湯製作規則，台灣沒有對這些產品製作加上規則，也不可能採用這些規則。

梁文傑表示，媽祖祭典要怎麼舉辦，對岸也有一套規則，在台灣則是沒有這些東西的。這些兩岸標準只能算是對岸內規，不算是兩岸協議，對於台灣不生效力。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人張晗昨天在例行記者會上介紹台灣民眾申領中國大陸證件相關內容，強調將進一步為台灣民眾提供更多便利、幫助，會有效地保護台灣民眾領證個人資訊安全。

梁文傑今天回應，先前對於軍公教人員持領中國大陸證件有過一波清查，後續將僅對新到任的軍公教人員或是轉任職務的軍公教人員進行查核；一般民眾倘若被檢舉具備對岸身分，相關單位將會加以處理。

軍公教 福建

