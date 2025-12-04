陸補助沙縣小吃開業 陸委會：經費來自官方恐違法

快訊

中央社／ 台北4日電

中國大陸福建省發布「兩岸融合發展示範區」措施，規劃補助在台開設沙縣小吃門市。陸委會表示，這是新穎的操作手法，具體方案尚待了解，倘若補助經費來自官方，恐有違法疑慮。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸福建省2日發布第5批有關建設「兩岸融合發展示範區」措施，其中包括支持台灣民眾學習沙縣小吃、在台開設門市。對於在台開設沙縣小吃門市的台灣民眾，將給予人民幣5000元（約新台幣2萬2000元）創業補助。

梁文傑表示，這是一個新穎的操作手法，具體方案尚待了解。目前看不出來究竟是怎麼樣的作業狀況，倘若是由台灣民眾採取商業加盟模式，提供加盟主優惠、獎勵，這可以視作單純的商業行為，不算是違反相關法規。

他說，倘若補助經費來源不是加盟連鎖店，而是由中國大陸政府機關出資，這恐將違反相關法規，目前尚未能確認這個補助方案的運作模式究竟為何。

梁文傑提到，目前台灣多地可見沙縣小吃門市，這些店家大多是由在台陸配開業，也沒有聽說他們開業需要先接受什麼特別的輔導。

中國大陸福建省第5批有關建設「兩岸融合發展示範區」措施內容指出，對於在台開設沙縣小吃門市的台灣民眾，將由「台灣沙縣小吃品牌管理公司」統一提供服務，提供創業補助；福建省三明市將每年提供200個名額，提供職業技能培訓。

沙縣小吃是源於福建省三明市沙縣區的傳統飲食體系，內容包括餛飩、燒賣、米粿等料理。

小吃 福建

