馬克宏習近平互動熱絡 分析：各有盤算牽制夥伴關係

中央社／ 北京4日綜合外電報導
大陸國家主席習近平（右）4日上午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的法國總統馬克宏會談。（新華社）
法國總統馬克宏敦促中國領導人習近平在地緣政治、貿易和環境議題上加強合作。歐洲聯盟尋求中國協助終結烏克蘭戰爭；北京則希望在美國關稅壓力下取得外交成就。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）率領龐大企業代表團對全球第2大經濟體第4度進行國是訪問，尋求締造外交成就、為法國產業爭取商機，以期在今夏的政治動盪之後，能在最後一年任期內留下令人稱道的政績迎向2027年大選。

中國則希望緩解因大力補貼電動車產業而與歐盟27國產生的貿易摩擦，在美國總統川普關稅政策導致全球面臨經濟衰退風險下，極力拉抬其作為可靠貿易夥伴和美國替代市場的形象。

馬克宏今天在北京人民大會堂與習近平會面時表示，「現在，中國和法國間的對話比以往任何時候都更重要。我提議為我們的關係制定一個積極的三重議程：地緣政治穩定、經濟再平衡以及環境永續。」

他談到烏克蘭衝突時指出：「我們必須繼續團結，支持世界的和平穩定…我們攜手合作的能力至關緊要。」

習近平明天將陪同馬克宏前往西南部四川省，這種高規格待遇十分罕見，因為習近平鮮少在世界領袖離開北京後再親自陪訪。

儘管兩人互動熱絡，分析認為，雙邊夥伴關係仍受到重大政治限制牽制。

預料習近平將不會批准一筆備受期待的500架空中巴士（Airbus）大單，因為那會使北京在與美國談判期間削弱自身籌碼。美方正施壓北京再承諾採購波音（Boeing）。

同樣地，習近平也不太可能取消大部分法國干邑產業對中國消費者進行銷售時必須履行承諾最低進口價格的規定，畢竟當初中國對歐盟發起反傾銷調查，正是回應歐盟決定對中國電動車加徵進口關稅。

另外，預計中方在歐盟豬肉進口關稅的議題上也不會放鬆，因為北京尋求藉此施壓布魯塞爾同意對中國電動車設定最低價格機制。歐盟於2024年10月針對中國電動車關稅案進行關鍵投票，法國投票贊成加徵關稅。

至於在烏克蘭議題上，外界普遍認為，習近平可能對馬克宏釋放的任何信號，將不會脫離中國近期保證繼續支持俄羅斯的脈絡。

