陸配錢麗在台停留期限 陸委會：尊重移民署審認

陸配錢麗由於涉及宣揚武統台灣等言論，被廢止依親居留許可。陸委會今天表示，關於錢麗在台停留期限，尊重主管機關內政部移民署審認。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，內政部移民署依法廢止錢麗的依親居留許可；考量到她的丈夫長年在海外工作，加上還有公婆、子女需要照顧，她的在台停留期限會尊重移民署的審認結果。

錢麗為社群平台臉書「中國人民解放軍」社團管理員，貼文內容涉及武統台灣相關言論，經過內政部等機關審查，認定有危害國家安全與社會安定之虞，日前廢止錢麗的定居許可、註銷台灣戶籍，退回依親居留狀態。

內政部近期再召開審議會議，認定錢麗在依親居留期間的行為有危害國家安全與社會安定之虞，決議廢止依親居留許可。

錢麗2日在個人社群頁面發布聲明表示，對於依親居留許可被廢止，依法採取行政救濟途徑，提起行政訴願以維護自身合法權益。