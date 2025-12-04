快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

陸配錢麗在台停留期限 陸委會：尊重移民署審認

中央社／ 台北4日電

陸配錢麗由於涉及宣揚武統台灣等言論，被廢止依親居留許可。陸委會今天表示，關於錢麗在台停留期限，尊重主管機關內政部移民署審認。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，內政部移民署依法廢止錢麗的依親居留許可；考量到她的丈夫長年在海外工作，加上還有公婆、子女需要照顧，她的在台停留期限會尊重移民署的審認結果。

錢麗為社群平台臉書「中國人民解放軍」社團管理員，貼文內容涉及武統台灣相關言論，經過內政部等機關審查，認定有危害國家安全與社會安定之虞，日前廢止錢麗的定居許可、註銷台灣戶籍，退回依親居留狀態。

內政部近期再召開審議會議，認定錢麗在依親居留期間的行為有危害國家安全與社會安定之虞，決議廢止依親居留許可。

錢麗2日在個人社群頁面發布聲明表示，對於依親居留許可被廢止，依法採取行政救濟途徑，提起行政訴願以維護自身合法權益。

移民署 內政部 國家安全

延伸閱讀

陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

王義川自稱台灣國立委 梁文傑：他是「中華民國立委」個人語言風格沒意見

相關新聞

陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

大陸公安昨天遣返多位台灣籍涉詐人士到金門，傳出未向我方通報，對於大陸是否有循兩岸共打協議通報，陸委會副主委梁文傑4日下午...

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此陸委會說，這是針對詐騙和假...

「16個主要分歧立場未變」馬克宏訪陸 學者分析難有重大突破

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問，中國學者認為，這次訪問難有重大突破，尤其是在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍...

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

近期中日關係緊張，源於日本首相高市早苗11月7日在國會答辯發表「台灣有事」發言，以及大陸駐大阪總領事薛劍對此發表恐嚇性的...

黎智英傳在獄中牙齒腐爛、指甲脫落 港府駁斥

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，其子女近日接受法新社專訪時指，黎智英在獄中的健康持續惡化，體重急劇下降、牙齒腐爛...

馬克宏習近平互動熱絡 分析：各有盤算牽制夥伴關係

法國總統馬克宏敦促中國領導人習近平在地緣政治、貿易和環境議題上加強合作。歐洲聯盟尋求中國協助終結烏克蘭戰爭；北京則希望在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。