「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此陸委會說，這是針對詐騙和假訊息，並不是跟兩岸有關。

陸委會副主委梁文傑4日下午在記者會上回應媒體小紅書遭禁議題時，首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。

此前陸委會主委邱垂正曾經表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

陸委會也曾多次在社群媒體示警「小紅書、抖音等陸製App資安風險高」。並提到在國內應審慎使用抖音、小紅書、微博等中國大陸社群平台，中國大陸相關網路與社群系統有高機率彼此相互對照，可確認個人身分，使用者可能遭到跨境騷擾。