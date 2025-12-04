快訊

鯛魚排藥檢出包！高雄衛生局鞠躬道歉 全聯說話了

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
小紅書被祭出「網際網路停止解析與限制接取」命令，陸委會說這是針對詐騙和假訊息。路透
小紅書被祭出「網際網路停止解析與限制接取」命令，陸委會說這是針對詐騙和假訊息。路透

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此陸委會說，這是針對詐騙和假訊息，並不是跟兩岸有關。

陸委會副主委梁文傑4日下午在記者會上回應媒體小紅書遭禁議題時，首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。

此前陸委會主委邱垂正曾經表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

陸委會也曾多次在社群媒體示警「小紅書、抖音等陸製App資安風險高」。並提到在國內應審慎使用抖音、小紅書、微博等中國大陸社群平台，中國大陸相關網路與社群系統有高機率彼此相互對照，可確認個人身分，使用者可能遭到跨境騷擾。

小紅書 陸委會 社群媒體 APP

延伸閱讀

陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

王義川自稱台灣國立委 梁文傑：他是「中華民國立委」個人語言風格沒意見

相關新聞

陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

大陸公安昨天遣返多位台灣籍涉詐人士到金門，傳出未向我方通報，對於大陸是否有循兩岸共打協議通報，陸委會副主委梁文傑4日下午...

中法元首會談…習近平籲在核心利益上相互支持 馬克宏：堅定奉行一中

大陸國家主席習近平4日上午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的法國總統馬克宏舉行會談。央視新聞報導，習近平表示，中法...

黎智英傳在獄中牙齒腐爛、指甲脫落 港府駁斥

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，其子女近日接受法新社專訪時指，黎智英在獄中的健康持續惡化，體重急劇下降、牙齒腐爛...

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此陸委會說，這是針對詐騙和假...

「16個主要分歧立場未變」馬克宏訪陸 學者分析難有重大突破

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問，中國學者認為，這次訪問難有重大突破，尤其是在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍...

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

近期中日關係緊張，源於日本首相高市早苗11月7日在國會答辯發表「台灣有事」發言，以及大陸駐大阪總領事薛劍對此發表恐嚇性的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。