挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

近期中日關係緊張，源於日本首相高市早苗11月7日在國會答辯發表「台灣有事」發言，以及大陸駐大阪總領事薛劍對此發表恐嚇性的「斬首論」。當時薛劍雖刪文，但發言引發日本朝野不滿，更面臨可能遭到驅逐的處分，活躍於社群平台「X」的他也一度停止發帖。不過，薛劍12月3日已重新回到社群平台，似乎挺過了風波。

薛劍3日一整天在「X」轉發了9篇推文，來源全是大陸駐日大使吳江浩的帳號，內容圍繞中日外交、涉台立場，包含前日相安倍晉三的涉台言論、大陸外交部例行記者會的對日表述等。此外，他還分享了大陸吉林省朱雀山楓葉的景色。

在3日社群平台再現動靜之前，薛劍的社群帳號已沉寂了3周。香港明報指出，薛劍11月12日開始一度暫停在「X」上發帖。據日媒「週刊文春」，薛劍一直以來活躍於「X」，幾乎每天都要發布、轉載數十甚至上百條貼文。