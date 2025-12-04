快訊

中央社／ 北京4日電
法國總統馬克宏（左）、中共領導人習近平（右）。法新社
法國總統馬克宏（左）、中共領導人習近平（右）。法新社

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問，中國學者認為，這次訪問難有重大突破，尤其是在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍事行動等長期存在的分歧上，雙方的立場和做法仍難以發生實質性變化。

馬克宏（Emmanuel Macron）3日至5日對中國進行國是訪問，昨天下午抵達北京，由中國國務委員兼外交部長王毅接機。今天與中國國家主席習近平會晤後，明天將轉往四川成都進行訪問。據報導，習近平也將前往四川，凸顯中方對中法關係的重視。

中國人民大學教授時殷弘以文字回覆中央社，表示馬可宏此次訪問的重心主要集中在貿易領域，更多的是次要成就，而非重大突破。因為中法在台灣議題、過度出口、俄烏戰爭以及北約在印太地區的軍事行動等16個主要分歧上，雙方長期以來的立場並未發生根本性變化。

時殷弘表示，「（中國）最多也就是希望能延續巴黎傳統的一個中國政策，同時又對『維護台海和平與穩定很重要』這樣的說法感到不滿」。

時殷弘最後表示，即使是貿易方面的預期，也受到中國經濟持續下行的限制，並且還要考慮到美國總統川普明年4月訪中的要求，特別是在購買大量波音客機方面，以此來平衡空中巴士客機的銷售。

馬克宏訪中正值歐中貿易摩擦、日中關係惡化，以及俄烏戰爭進行談判之際。

根據中國官媒央視新聞報導，習近平今天會見馬克宏時表示，中法要在彼此核心利益與重大關切問題上相互理解與支持；馬克宏則稱，法國堅定奉行一個中國政策，願與中方促進相互投資、加強經貿等合作。

習近平還在出席中法企業家委員會第7次會議閉幕式時說，中歐經貿關係是優勢互補，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅。

馬克宏 俄烏戰爭 習近平

相關新聞

陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

大陸公安昨天遣返多位台灣籍涉詐人士到金門，傳出未向我方通報，對於大陸是否有循兩岸共打協議通報，陸委會副主委梁文傑4日下午...

中法元首會談…習近平籲在核心利益上相互支持 馬克宏：堅定奉行一中

大陸國家主席習近平4日上午在北京人民大會堂，與對大陸進行國是訪問的法國總統馬克宏舉行會談。央視新聞報導，習近平表示，中法...

黎智英傳在獄中牙齒腐爛、指甲脫落 港府駁斥

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，其子女近日接受法新社專訪時指，黎智英在獄中的健康持續惡化，體重急劇下降、牙齒腐爛...

「16個主要分歧立場未變」馬克宏訪陸 學者分析難有重大突破

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問，中國學者認為，這次訪問難有重大突破，尤其是在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍...

挺過風波？陸駐大阪總領事嗆斬首高市早苗 沉寂3周復出狂轉貼文

近期中日關係緊張，源於日本首相高市早苗11月7日在國會答辯發表「台灣有事」發言，以及大陸駐大阪總領事薛劍對此發表恐嚇性的...

中日緊張之際 共軍東部戰區曝曾在東海與「不明飛機」對峙

值此中日因台灣問題陷入僵局，解放軍報4日在頭版刊登東部戰區海軍航空兵某師的觀察報告，題為「枕戈待旦制勝海天」，內容聲稱過...

