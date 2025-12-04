「16個主要分歧立場未變」馬克宏訪陸 學者分析難有重大突破

法國總統馬克宏對中國進行國是訪問，中國學者認為，這次訪問難有重大突破，尤其是在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍事行動等長期存在的分歧上，雙方的立場和做法仍難以發生實質性變化。

馬克宏（Emmanuel Macron）3日至5日對中國進行國是訪問，昨天下午抵達北京，由中國國務委員兼外交部長王毅接機。今天與中國國家主席習近平會晤後，明天將轉往四川成都進行訪問。據報導，習近平也將前往四川，凸顯中方對中法關係的重視。

中國人民大學教授時殷弘以文字回覆中央社，表示馬可宏此次訪問的重心主要集中在貿易領域，更多的是次要成就，而非重大突破。因為中法在台灣議題、過度出口、俄烏戰爭以及北約在印太地區的軍事行動等16個主要分歧上，雙方長期以來的立場並未發生根本性變化。

時殷弘表示，「（中國）最多也就是希望能延續巴黎傳統的一個中國政策，同時又對『維護台海和平與穩定很重要』這樣的說法感到不滿」。

時殷弘最後表示，即使是貿易方面的預期，也受到中國經濟持續下行的限制，並且還要考慮到美國總統川普明年4月訪中的要求，特別是在購買大量波音客機方面，以此來平衡空中巴士客機的銷售。

馬克宏訪中正值歐中貿易摩擦、日中關係惡化，以及俄烏戰爭進行談判之際。

根據中國官媒央視新聞報導，習近平今天會見馬克宏時表示，中法要在彼此核心利益與重大關切問題上相互理解與支持；馬克宏則稱，法國堅定奉行一個中國政策，願與中方促進相互投資、加強經貿等合作。

習近平還在出席中法企業家委員會第7次會議閉幕式時說，中歐經貿關係是優勢互補，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅。